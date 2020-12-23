Российский ЗРК С-500: гиперзвуковая ракета-убийца? (The National Interest, США)

Россия не стремится вступать с США в смертельную для бюджета гонку вооружений. Но гиперзвуковые ракеты в любом случае считаются серьезной угрозой, поэтому Россия разрабатывает достойный ответ — систему противоракетной обороны С-500, способную остановить гиперзвук. В этом Россия на шаг опережает весь мир.

В новой гонке гиперзвуковых вооружений идет поиск новых ракет и усовершенствованных средств защиты от них.

Гиперзвуковые ракеты считаются серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Этой ракете очень трудно что-то противопоставить, поскольку летит она в пять раз быстрее звука, а маневрировать может с компьютерной точностью. Кроме того, скорость и сила такой ракеты настолько велики, что она может нанести серьезный ущерб даже при обычном столкновении с целью и не нуждается во взрывчатом веществе.

Есть несколько стран, пытающихся создать такое оружие. Вместе с тем, предпринимаются попытки оказать ему противодействие.

Над созданием такой техники работает Россия. На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал репортерам, что система противоракетной обороны класса "поверхность - воздух" С-500 может стать "противоядием" от гиперзвукового оружия противника.

Российский руководитель добавил, что Россия идет на шаг впереди остального мира, разрабатывая платформы, способные остановить гиперзвуковые ракеты, хотя вероятный противник пока еще даже не принял такие системы на вооружение.

Это определенно уникальная разновидность гонки вооружений, в которой средства противодействия разрабатываются одновременно и даже до того, как новейшая система будет доработана и принята на вооружение.

"Мы работаем в том числе и над "противоядием" от будущего гиперзвукового оружия у других стран, в других ведущих армиях мира, - рассказал Путин репортерам, о чем сообщило агентство ТАСС. - Уверен, мы это сделаем, мы на правильном пути".

Главный редактор российского журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский также заявил: "Система С-500 может стать таким "противоядием"".

В прошлом месяце газета Российского Министерства обороны "Красная звезда" сообщила, что работы по созданию мобильной зенитной и противоракетной платформы С-500 должны быть завершены по графику в 2021 году. Заместитель премьер-министра Юрий Борисов ранее рассказал представителям СМИ на международном форуме "Армия 2020", что С-500 проходит государственные испытания, а в будущем году начнется ее серийное производство.

Первые испытания С-500 состоялись в 2019 году, и этот комплекс сумел поразить цели на удалении 481,2 километра, что на 80 километров больше всех прочих существующих ракетных систем.

По имеющейся информации, комплекс С-500 способен обнаружить и одновременно поразить до 10 боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью свыше 6,4 километра в секунду. В этой противоракетной системе можно использовать несколько разных РЛС для одновременного обнаружения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов рассказал агентству ТАСС, что в разработке гиперзвуковой техники Россия опережает США. Но поскольку Америка наверняка догонит ее, для поддержания баланса России необходимо создать надежную защиту от гиперзвукового оружия.

ВМС США уже изучают возможности для применения гиперзвукового оружия против надводных кораблей, а в ВВС проводятся испытательные пуски гиперзвуковых ракет с бомбардировщиков В-52 и В-1.

"Классическая военная точка зрения состоит в том, что наступательное оружие всегда должно поддерживаться оружием оборонительным, так как вероятный противник тоже будет разрабатывать эту сферу, - сказал Коновалов. - Следовательно, в классической системе понятий наступательная техника всегда должна дополняться техникой оборонительной, и наоборот".

Питер Сучиу (Peter Suciu)