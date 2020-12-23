Севмаш отметил 81 год со дня основания

ЦАМТО, 22 декабря. Севмаш 21 декабря отметил 81 год со дня основания. Датой рождения крупнейшей верфи России считается день закладки первого корабля – линкора "Советская Белоруссия". Торжественное мероприятие состоялось 21 декабря 1939 года.

В этом году в преддверии праздника на Севмаше были проведены награждения лучших молодых рабочих, специалистов, наставников, прошло чествование Героев Труда, отмечены трудовые династии. Количество семей, члены которых работают на заводе, в этом году значительно увеличилось. Руководство поздравило восемь трудовых династий, чьи родители, дети и внуки трудятся на Севмаше, а общий стаж их работы составляет не менее 100 лет.

Выступая перед награжденными, генеральный директор предприятия Михаил Будниченко отметил их неоценимый вклад в строительство атомных подводных лодок. Он подчеркнул, что 2020-й год был непростым, но выполнение государственного оборонного заказа не останавливалось. "Завершены важные этапы производственной программы предприятия. Передан ВМФ атомный подводный крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А", в июле из эллинга выведен АПК "Князь Олег", заложены две АПЛ проекта "Ясень-М" – "Воронеж" и "Владивосток". На завершающий этап государственных испытаний вышла атомная подводная лодка "Казань". Продолжается строительство двух группировок АПЛ проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Проведена сложнейшая операция по переводу крейсера "Адмирал Нахимов" из наливного бассейна к достроечной набережной, продолжается сервисное обслуживание АПЛ четвертого поколения в местах их базирования" – отметил М. Будниченко.

К своему 81-му дню рождения предприятие подошло с хорошими показателями: удалось сохранить экономическую стабильность, растет заработная плата и численность заводчан. В этом году был побит кадровый рекорд последних лет – на Севмаш приняли 30-тысячного работника. На предприятии создаются условия для социальной поддержки корабелов, членов их семей и ветеранов через систему гарантий, компенсаций и льгот.

"Спасибо вам, уважаемые корабелы, за ваш самоотверженный труд, – обратился к работникам предприятия генеральный директор. – С таким коллективом Севмаш уверенно смотрит в будущее и готов к новым производственным свершениям. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья и счастья, благополучия и успехов, долголетия нашим дорогим ветеранам!"

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".