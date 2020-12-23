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Российская газета

Танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

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Источник изображения: rg.ru

Немецкие танки Leopard 2A7 получат комплексы активной защиты Trophy израильского производства. Как предполагается, наличие таких систем повысит возможности боевых машин в противостоянии управляемым ракетам различных типов, а также современным реактивным гранатам ручных и станковых гранатометов.

В то же время в таком виде масса танка будет приближаться к 70000 кг, что существенно ограничит его мобильность и наверняка скажется на проходимости. Уже сейчас отмечаются проблемы при передвижении по пересеченной местности у более легких версий.

Неидеальным является и сам КАЗ, как выяснилось, он может действовать лишь против одиночных ПТУР, однако его эффективность при одновременно запущенных боеприпасах, летящих с разных направлений, существенно снижается. Не может Trophy противостоять и скоростным артиллерийским бронебойным подкалиберным снарядам.

Многие российские и зарубежные военные эксперты считают, что дальнейшее развитие танков с так называемой классической компоновкой, к которым как раз и относится Leopard 2A7, будет встречаться с еще большим количеством различных технических проблем.

Поэтому будущее за перспективной техникой, такой как Т-14 на унифицированной платформе "Армата", который имеет ряд новых решений, обеспечивающих превосходство над предыдущими поколениями бронемашин.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Россия
Продукция
Leopard-2
MGCS
Армата
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