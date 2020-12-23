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Российская газета

Начались поставки новых парашютов для российского спецназа

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Подразделения специальной разведки стали получать новые тактические парашютные системы "Стайер". Они разработаны специально для разведчиков и позволяют десантироваться с высоты 10 километров.


"Стайер" - парашютная система специального назначения типа "крыло". Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 000 метров с максимальным полетным весом до 180 кг. В 2020 году группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы - с высоты 10 000 метров над архипелагом Земля Франца-Иосифа.

Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг. Система типа "крыло" обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач.

Как сообщила пресс-служба госкоропрации Ростех, "Стайер" разработан в рамках ОКР "Юнкер-О" специалистами АО "Полет" Ивановского парашютного завода холдинга "Технодинамика". Создатели системы отмечены ведомственными наградами "За укрепление боевого содружества".

"Разработка "Стайера" велась в инициативном порядке в интересах министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день "Стайер" принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска", - прокомментировал новость гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.


Сергей Птичкин

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Россия
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Ростех
Технодинамика
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
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