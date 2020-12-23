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Российский спецназ в Арктике получит уникальные парашюты «Стайер»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Поставки новейших парашютов спецназначения «Стайер», позволяющих десантироваться с больших высот и в условиях Арктики, начал холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех).

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Разработка «Стайера» велась в инициативном порядке в интересах министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», — отметил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

«Стайер» предназначен для десантирования подразделений спецназначения на скорости летательного аппарата до 350 км/ ч, с дополнительным грузом до 50 кг и может применяться в условиях Крайнего Севера.

Парашют разработан в рамках ОКР «Юнкер-О» специалистами АО «Полет» Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика».

Парашютная система выполнена по типу «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м, максимальный полетный вес - до 180 кг. «Система типа „крыло“ обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач», - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

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Страны
Россия
Компании
Технодинамика
Проекты
Арктика
Военные учения
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