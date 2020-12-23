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ЦАМТО

Разведчики ВВО приступили к использованию новейшего автомата АК-12 в условиях дальневосточной зимы

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Ак-12
Ак-12.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 22 декабря. На полигоне в Амурской области разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа провели первые стрельбы с использованием новейшего автомата АК-12 в зимних условиях Дальнего Востока. Проверка оружия проведена при температуре -25-30 град. С.

Разведчики выполнили пристрелку оружия, стрельбы из положения лежа по грудным силуэтам мишеней, а также отработали динамичную стрельбу на учебном комплексе по армейской тактической стрельбе. Кроме того, военнослужащие проверили унификацию новых автоматов с различными прицелами и использованием магазинов от АК-74 – автомата Калашникова предыдущего поколения.

Проведенные стрельбы подтвердили удобство и высокую надежность нового оружия. Применение АК-12 сократило время на выполнение задачи при армейской тактической стрельбе, а также выполнения нормативов и упражнениях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

АК-12 калибра 5,45 мм разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

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Россия
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