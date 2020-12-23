NH Industries готовится к поставке ВВС Катара первого вертолета NH-90

ЦАМТО, 22 декабря. Споттеры засняли 17 декабря во время испытательного полета в районе авиабазы "Истрана" ВВС Италии первый многоцелевой вертолет NH-90 TTH, предназначенный для ВВС Катара.

По информации Scramble.nl, на фюзеляже вертолета уже имеются обозначения ВВС Катара, катарский флаг, а также хвостовой номер "266" (возможно, QA-266). В носовой части идентифицируется электронно-оптическая система наблюдения нового поколения Euroflir-410.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года на международной выставке DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition) Министерство обороны Катара подписало с консорциумом NH Industries, в состав которого входят Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) и Fokker (5,5%), контракт на поставку 28 многоцелевых вертолетов NH-90.

Соглашение предусматривает поставку 16 NH-90 в конфигурации тактического транспортного вертолета (TTH) и 12 – в версии морского вертолета (NFH), комплексную поддержку, услуги обучения личного состава и создание соответствующей инфраструктуры. Общая стоимость программы превышает 3 млрд. евро. Предполагалось, что поставки начнутся к июню 2022 года и будут выполнены до 2025 года. Соглашение содержит опционы на дополнительную поставку до 6 вертолетов каждого типа.

Группа Leonardo выступает генеральным подрядчиком, отвечает за управление программой, окончательную сборку 12 вертолетов NH-90 NFH на предприятии в Венеция-Тессера в Северной Италии, а также восьмилетний пакет услуг обслуживания и обучения. Airbus несет ответственность за окончательную сборку и поставку 16 вертолетов NH-90 TTH с предприятия в Мариньяне (Франция).

Группа Leonardo объявила о вступлении контракта в силу после получения авансового платежа в августе 2018 года.