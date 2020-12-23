На Камчатке торжественно встретили экипаж РПКСН "Владимир Мономах", выполнивший залповый пуск БРПЛ "Булава"

ЦАМТО, 22 декабря. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" 21 декабря вернулся в пункт базирования на Камчатку.

Сразу после швартовки был организован торжественный митинг. Заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил моряков-подводников с успешным выполнением поставленных задач, пожелал им успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру РПКСН капитану 1 ранга Дмитрию Логунову жареного поросенка.

Отличившимся в ходе похода подводникам были вручены ведомственные награды.

Как уже сообщалось, 12 декабря РПКСН К-551 "Владимир Мономах" в подводном положении из акватории Охотского моря успешно выполнил залповую практическую ракетную стрельбу с пуском четырех ракет.

Стрельба баллистическими ракетами "Булава" на Тихоокеанском флоте была выполнена впервые, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.