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ЦАМТО

На Камчатке торжественно встретили экипаж РПКСН "Владимир Мономах", выполнивший залповый пуск БРПЛ "Булава"

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Экипаж крейсера «Владимир Мономах» продемонстрировал высший подводный пилотаж. Фото РИА Новости
Экипаж крейсера «Владимир Мономах» продемонстрировал высший подводный пилотаж. Фото РИА Новости.

ЦАМТО, 22 декабря. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" 21 декабря вернулся в пункт базирования на Камчатку.

Сразу после швартовки был организован торжественный митинг. Заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил моряков-подводников с успешным выполнением поставленных задач, пожелал им успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру РПКСН капитану 1 ранга Дмитрию Логунову жареного поросенка.

Отличившимся в ходе похода подводникам были вручены ведомственные награды.

Как уже сообщалось, 12 декабря РПКСН К-551 "Владимир Мономах" в подводном положении из акватории Охотского моря успешно выполнил залповую практическую ракетную стрельбу с пуском четырех ракет.

Стрельба баллистическими ракетами "Булава" на Тихоокеанском флоте была выполнена впервые, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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