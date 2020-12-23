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Интерфакс-АВН

Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета среднего класса "Чанчжэн-8" ("Великий поход-8", CZ-8) во вторник стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7, а также группой космических микроаппаратов, прямая трансляция велась на китайском сайте DouYu.

Это первый полет новейшей китайской ракеты.

Запуск был осуществлен в 07:37 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

На минувшей неделе Национальное космическое управление КНР (CNSA) сообщало, что ракета-носитель установлена на стартовой площадке.

Ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или "Чжисин-1A", созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайсы-1" и очередной спутник связи "Тяньци" (Apocalypse 12).

Новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

В перспективе первую ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте "Чанчжэн-8R" планируется адаптировать для многоразового использования.

Она должна будет после старта ракеты осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Эфиопия
Компании
CAST
CNSA
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