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ТАСС

Минобороны впервые показало десантирование с парашютом в формате "360 градусов"

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Съемка сделана в ходе проведения практического занятия с курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны России впервые показало десантирование курсантов-морпехов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени К. К. Рокоссовского с парашютом в формате "360 градусов". Видео опубликовано в аккаунтах военного ведомства в соцсетях.

"Съемка сделана в ходе проведения практического занятия с курсантами училища. Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки, удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикрепленной к защитному шлему курсанта. Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально "крутя головой", увидеть, как курсант десантируется и ведет ответный огонь из автомата с подвесной системы парашюта", - сообщили в Минобороны.

Благодаря такому формату у зрителя возникает ощущение полного погружения в происходящее на экране. "Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)", - отметили в министерстве.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского дислоцировано в Благовещенске Амурской области. В настоящее время ДВОКУ - единственное училище в стране, ведущее подготовку командиров взводов для горных и арктических подразделений Сухопутных войск, также училище готовит офицеров морской пехоты.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Арктика
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