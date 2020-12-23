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Интерфакс-АВН

Пуски из "Искандер-М" выполнены на учениях под Иваново

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Масштабное учение по управлению ракетными ударами, в ходе которых были проведены электронные пуски из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", прошло в Ивановской области с военнослужащими ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

По сообщению пресс-службы округа, расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили 50-километровый марш в незнакомый район. В ходе марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, замаскированных под геодезистов.

По прибытии на место специальных занятий расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные (электронные) пуски ракет.

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