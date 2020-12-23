Новая противоракетная защита армянских Т-72 оказалась не эффективной

Источник изображения: Фото: Отвага2004

На некоторых подбитых и захваченных армянских Т-72Б были замечены устройства, напоминающие комплексы оптико-электронного подавления.

Вероятно, они создавались как более простые аналоги российской КОЭП "Штора" и должны были ставить помехи наводимым на бронемашину противотанковым ракетам.

Судя по фотографиям, их монтировали в передней части башни, по обе стороны от 125-мм орудия. Пока нет данных, кем и когда была проведена такая модернизация.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Не исключено, что все делалось уже в большой спешке, непосредственно, когда начались боевые действия. Однако из-за того, что азербайджанские войска, в основном, применяли ПТУР третьего поколения, а беспилотники задействовали боеприпасы с лазерным наведением, такие КОЭП оказались малополезными.

По мнению военных экспертов, более эффективной стала бы установка специальных датчиков, фиксирующих лазерное облучение, которые бы задействовали гранатометы, выставляющие аэрозольные облака, скрывающие машину за плотной завесой. Такие устройства в настоящее время выпускаются даже в некоторых странах третьего мира.

Дмитрий Лемешко