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Известия.ru

Посол России опроверг сообщения о переброске российских военных в ЦАР

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко прокомментировал информацию о якобы имевшей место переброске сотен российских военных в ЦАР.

21 декабря газета Le Figaro написала со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжи Максима Казаги, что после мятежа Россия направила в страну сотни солдат, а также военную технику.

По словам Титоренко, в африканской стране нет военных из РФ кроме пяти сотрудников представительства российского оборонного ведомства в Банги.

«Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — цитирует его «РИА Новости» 21 декабря.

Титоренко добавил, что в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР служат 14 российских офицеров.

Накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что переворота в Центральноафриканской Республике нет, однако деструктивные силы намерены сорвать предстоящие выборы в ЦАР. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона соблюдает все требования резолюции Совбеза ООН по ЦАР.

Ранее в декабре стало известно, что повстанцы в ЦАР сформировали антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» для противодействия президенту страны Фостен-Арканжу Туадере. Повстанцы заняли город Мбайки и, как сообщалось, могут угрожать блокадой городу Банги, столице ЦАР.

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