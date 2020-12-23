Посол России опроверг сообщения о переброске российских военных в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко прокомментировал информацию о якобы имевшей место переброске сотен российских военных в ЦАР.
21 декабря газета Le Figaro написала со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжи Максима Казаги, что после мятежа Россия направила в страну сотни солдат, а также военную технику.
По словам Титоренко, в африканской стране нет военных из РФ кроме пяти сотрудников представительства российского оборонного ведомства в Банги.
«Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — цитирует его «РИА Новости» 21 декабря.
Титоренко добавил, что в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР служат 14 российских офицеров.
Накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что переворота в Центральноафриканской Республике нет, однако деструктивные силы намерены сорвать предстоящие выборы в ЦАР. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона соблюдает все требования резолюции Совбеза ООН по ЦАР.
Ранее в декабре стало известно, что повстанцы в ЦАР сформировали антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» для противодействия президенту страны Фостен-Арканжу Туадере. Повстанцы заняли город Мбайки и, как сообщалось, могут угрожать блокадой городу Банги, столице ЦАР.