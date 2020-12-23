Украину толкают на амбразуру

Широкий Лан как репетиция большой войны

26 ноября 2020 года на военном полигоне Широкий Лан в Николаевской области прошли инструкторско-методические занятия с использованием закупленных в США противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких боевых беспилотников Bayractar. И все бы ничего, учения были, есть и будут. Но после этих стало понятно, что украинские военные готовятся к масштабной провокации, а то и к войне.

Причем готовятся ВСУ к боевым действиям, судя по всему, сразу на трех направлениях – Донбасс, Крым и Приднестровье, поскольку на учениях в присутствии главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака руководящий состав боевых подразделений отрабатывал порядок применения войск в операциях на этих ТВД, их поддержку и всестороннее обеспечение.

Хомчак – военачальник довольно-таки одиозный и уже давно наращивает группировку ВСУ на линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР. Там уже сосредоточены до 200 тысяч украинских военных и парамилитарных комбатантов – ныне относящихся к МВД Арсена Авакова бойцов добровольческих полков, включая националистический «Азов».

Кроме того, ВСУ за последнее время подтянули к границам с республиками 245 единиц тяжелого вооружения, в том числе 142 танка, реактивные системы залпового огня «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 203 миллиметров.

“ Озолотиться на войне не прочь не только американцы, поставляющие украинским ВСУ свои «Джевелины», и турки, уже заключившие контракт на 70 миллионов долларов на поставку своих БЛА ”

Не забыли усилить ПВО семью ЗРК «Бук-М1». Эти комплексы разведка ДНР обнаружила на железнодорожном вокзале Артемовска, что всего в 80 километрах от Донецка и в 140 от Луганска.

Видимо, украинские специалисты ПВО, недавно замеченные в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, где они внимательно наблюдали за действиями турецких операторов БЛА, собираются сбивать самолеты теперь в своей зоне ответственности. Чьи именно, не вполне понятно, учитывая, что истребительной авиации и фронтовых бомбардировщиков в распоряжении ДНР и ЛНР нет. Хотя если вспомнить трагический случай с МН17 под Донецком и с Ту-154, сбитым над Черным морем, то им не привыкать работать и по магистральным авиалайнерам. Неудивительно, что теперь даже ОБСЕ обращает внимание на то, что сосредоточенные у границ с Донбассом группировка и вооружения ВСУ предназначены для массированного прорыва и наступления, а не для оборонительных действий.

Примечательно, что военные маневры проведены именно на печально известном коррупционными схемами полигоне Широкий Лан, где дельцы от Министерства обороны Украины ранее уже «освоили» кучу средств, выделенных государством на его модернизацию.

Скандал был связан с частной компанией, получившей от Минобороны более 37 миллионов гривен (примерно 1,3 миллиона долларов) за работы, которые она фактически не выполнила. Обвинения в хищениях уже предъявлены крупным чиновникам Минобороны Украины, которые скорее всего не без ведома воинственного Руслана Хомчака оказались в сговоре с представителями частной компании и организовали формальный прием работ и услуг по обустройству полигона.

Заработают поставщики

Все это говорит о том, что ура-патриотическая риторика украинских генералов и политических деятелей не мешает им элементарно, как говорят, пилить бабло. Причем вымогать деньги на войну они готовы у кого угодно, а предполагаемые жертвы на реальном фронте их мало волнуют.

Озолотиться на войне не прочь не только американцы, поставляющие украинским ВСУ свои «Джевелины», и турки, уже заключившие контракт на 70 миллионов долларов на поставку своих БЛА. Подоспели и вездесущие британцы. Они поставили украинским военным 75 командно-штабных машин «Саксон», снятых с вооружения британской армии в 2006 году и окончательно выведенных из состава ВС в 2008-м. Покупатели старья, как видим, нашлись.

Милитаристская риторика подогревается не только победоносными реляциями экспертов, считающих, что против БЛА «Байрактар» донецкие и луганские ополченцы не устоят, но и турецкими фирмами, их поставляющими. По стечению обстоятельств в первых числах декабря в Верховной раде образовалась так называемая Крымская платформа – фракция депутатов, выступающая за более активное привлечение Турции к решению крымского вопроса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сразу же заявил, что Анкара полностью поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «Крымская платформа», на котором будет обсуждаться вопрос возвращения Крыма под контроль Киева. «Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности, – сказал он. – Приветствуем инициативу «Крымской платформы».

Словом, Украину толкают на амбразуру. Делает это не только команда Джо Байдена, структуры Джорджа Сороса, но и англичане с турками. Все хотят заработать на войне. Продать побольше военной техники и насолить России с помощью концепции распыления сил. Заправилы новой бойни уверены, что создание новых очагов напряженности в Белоруссии, Приднестровье и размораживание конфликта в Донбассе с разрастанием локальной мясорубки по возможности до Крыма развалит ненавистную им Россию окончательно.

Бизнес на войне

Интересно, что в схемах обогащения на войне задействованы и серые дельцы, именующие себя волонтерами. Эдакие добровольцы войны типа Юрия Бирюкова, известного под псевдонимом Феникс. С августа 2014-го до мая 2019-го он был советником Петра Порошенко, а с октября – бессменный помощник министра обороны Украины. Этот предприниматель занимается материально-техническим обеспечением украинских войск через созданную им группу «Крылья Феникса». Закупает рации, спальные мешки, бронежилеты, защитные каски. Как? Получает госзаказ и организовывает собственное производство бронежилетов. Вот такое ныне волонтерское движение на Украине.

Феникс настолько авторитетен, что его структуры взяли под опеку несколько воинских частей. А именно 72-ю механизированную бригаду, 26-ю Бердичевскую артиллерийскую бригаду, 25-ю Днепропетровскую десантную бригаду и 79-ю Николаевскую десантную бригаду. А потом при Николаевской бригаде даже создали свой собственный добровольческий батальон «Феникс».

Отличился в торговле военным обмундированием с собственным государством и сын Арсена Авакова. Так что схем, которые позволяют заработать на войне, много и они по душе всяким дельцам, которые не хотят ждать у моря погоды в период перемирия. Похоже, коррупция все сильнее толкает новых украинских нуворишей к войне. Им все равно, где ее развязать – в Донбассе, в Приднестровье, помогая молдавским и румынским националистом, или даже в Крыму. Мало их волнуют и последствия. Главное – сорвать быстрый куш. Ведь деньги, даже полученные на крови своих сограждан, не пахнут.

Владимир Ераносян

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года