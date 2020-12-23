Всевидящее око юга России

РЛС «Небо-УМ» способна обнаруживать гиперзвуковые летательные аппараты, изготовленные по технологии Stealth

14 декабря 2020 года в Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция «Небо-УМ». Она значительно повысит возможности ВКС России по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие, имеющих малую отражающую поверхность, что особенно важно в свете последних событий в Нагорном Карабахе и Сирии. Речь о своевременной засечке и отражении ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов. С развитием технологий они становятся все более опасны для боевых подразделений, вооружения и военной техники, командных пунктов войск. Что же собой представляет новая РЛС и почему она размещена именно в Ростовской области?

Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ» – дальнейшее развитие систем РЛС «Небо-У» с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе.

Станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т. д.), так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять их государственную принадлежность, передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, она может пеленговать источники и местоположение помех, в автоматическом режиме транслировать их координаты боевым расчетам для дальнейшего уничтожения.

РЛС «Небо-УМ» предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения на дальности до 600 километров различных летательных аппаратов, в том числе малоразмерных, гиперзвуковых, баллистических и малозаметных, изготовленных с использованием технологий Stealth.

Все это, образно говоря, значительно улучшит зрение войск Южного военного округа и ВКС России в целом.

Хорошая родословная

Некоторое время назад два радиотехнических полка Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области и Карелии, уже получили РЛС «Небо-УМ». А значит, северо-западное направление Российской Федерации уже прикрыто от проникновения подробных опасных целей и провокаций. Вспомним, пресловутый Матиас Руст, наделавший столько шума, проник в воздушное пространство СССР на малой высоте (легкомоторный самолет «Цесна») именно с этого направления и пролетел по маршруту Хельсинки – Ленинград – Москва. Как знать, не готовят ли наши западные «партнеры» новую подобную провокацию, чтобы еще раз проверить бдительность ПВО теперь уже Российской Федерации с различных направлений.

“ Сегодня ведутся работы также над кольцевыми ФАР со всеракурсным обзором воздушного пространства. С развитием высокоскоростных гиперзвуковых вооружений это направление приобрело особую актуальность ”

В последнее время на южных рубежах России наблюдается особо высокая активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и саудовских авиабазах. Совсем недавно во время учений НАТО стратегические бомбардировщики Б-52 в акватории Черного моря выходили на боевые рубежи для имитации ракетных пусков крылатых ракет по стратегическим объектам России. Поэтому данное направление сейчас такое же ракетоопасное, как северное.

Важно, что РЛС «Небо-УМ» имеет высокую мобильность и может разворачиваться на самых различных ТВД. 14 декабря, в частности, расчетами ЮВО была продемонстрирована именно такая способность комплекса. Подразделения совершили марш по пересеченной местности с новым комплексом, развернули РЛС. После чего начались боевая работа расчетов станции по обнаружению низколетящих малоразмерных целей, поиск, идентификация, сопровождение и передача данных на КП.

Кстати, у новой станции, что называется, хорошая родословная. РЛС «Небо» – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик – Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ). Выпускалась в версиях как для противовоздушной обороны, так и для Сухопутных войск. В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. А при поставках в Сухопутные войска антенная система была упрощена для повышения мобильности. Есть и другие модификации. Чем они отличаются друг от друга?

РЛС 55Ж6 метрового диапазона волн для Войск ПВО – трехкоординатная. Разработка ННИИРТ 1982–1987 годов. Поставлялась в ВС СССР с 1986-го. Дальность обнаружения цели типа истребитель осуществлялась на высоте до 20 километров и дальности до 400 километров.

У станции для Сухопутных войск дальность обнаружения цели типа истребитель на высоте 27 километров составляет 350 километров, на высоте 500 метров – до 60 километров. В комплект входит радиолокационный запросчик системы «свой-чужой» с собственной антенной. Для получения третьей координаты (высоты цели) станция может сопрягаться с радиовысотомером. В настоящее время находится на вооружении ряда частей и подразделений СВ. Время развертывания/свертывания – не более 30 минут. Есть и экспортная версия («Небо-УЕ» 55Ж6УЕ). В частности, «Небо-СВУ» находится на вооружении Ирана.

«Небо-У» 55Ж6У – модернизированная версия РЛС 55Ж6 «Небо». Поставлялась в Вооруженные силы России с 1995 года. В 2011-м начались работы по ее модернизации (ОКР «Ниобий», 55Ж6УМ). В 2016-м была запущена в производство. Ее выпуском занимается Нижегородский телевизионный завод. В мае 2016 года поступила на вооружение войск Западного военного округа. Летом 2017-го – в ЦВО. Безусловно, ее характеристики гораздо лучше.

Что касается «Небо-УМ», то, как уже отмечалось, это станция нового поколения. Хотя чисто формально представляет дальнейшую модернизацию РЛС 55Ж6У «Небо-У», но создана на новой элементной базе. Позволяет обнаруживать аэродинамические и баллистические цели, источники радиоэлектронных помех на высоте до 80 километров и в радиусе до 600 километров. С 2017 года поступает в войска в рамках гособоронзаказа. Минобороны заключен контракт на поставку этих станций с компанией-производителем – Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники.

Непроницаемое кольцо

Министерство обороны придает очень большое значение этим поставкам. Дело в том, что дальнее радиолокационное обнаружение перспективных тактических истребителей пятого поколения и их малозаметного ракетного вооружения считается фундаментальной основой для построения надежной оборонительной тактики в современной войне, причем как наземной и воздушной компоненты ВВС (включая войсковую ПВО), так и корабельных ударных группировок ВМС. Это важнейший показатель оснащенности войск современными средствами противовоздушной обороны. Еще с конца ХХ века началось технологическое противоборство передовых стран по разработке мобильных высокопотенциальных радиолокационных комплексов ДРЛОиУ. А также высокочувствительных комплексов для радиоэлектронной разведки и пассивной локации на базе активных и пассивных ФАР. Проигравший в этой борьбе окажется в очень затруднительном положении на поле боя.

Фото: bastion-karpenko.ru

Фото: bastion-karpenko.ruСегодня ведутся работы также над кольцевыми ФАР (станции с фазированными антенными решетками) с всеракурсным обзором воздушного пространства. С развитием высокоскоростных гиперзвуковых вооружений это направление приобрело особую актуальность, поскольку среди таких целей могут оказаться боевые блоки баллистических ракет разных классов, другое высокоточное вооружение.

Поясним, что на вооружении Российской армии стоят станции метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона. Но далеко не все они сопрягаются друг с другом, некоторые имеют отличные задачи. Например, РЛС СПРН типа «Воронеж-М», «Воронеж-ДМ» способны обнаруживать и сопровождать воздушно-космические элементы ВТО с эффективной отражающей поверхностью 0,1 м2 на дальностях от трех до пяти тысяч километров. Это стационарные РЛС, с которыми как раз и станут взаимодействовать станции типа «Небо-УМ». Вместе они создадут непроницаемое кольцо обороны, будут использоваться для целеуказания ЗРС дальнего радиуса действия С-300ПМ1, С-400 «Триумф», С-300В4.

После заступления в феврале 2012 года на боевое дежурство станции «Воронеж-М» в п. Лехтуси Ленинградской области ВКО получили уже 10 подобных РЛС. Последними вошли в строй РЛС «Воронеж-ДМ» в Енисейске, Барнауле, а также станция «Воронеж-ВП» в Орске. Эта сеть создала вокруг России достаточно плотное радиолокационное поле на всех ракетоопасных воздушных направлениях на расстояниях 4200 – 6000 километров. Рекордная пропускная способность каждой такой РЛС – до 500 целей, что позволит сохранить контроль над боевой обстановкой даже в момент массированного удара средствами воздушно-космического нападения противника. До этого в войска ЮВО поступили на вооружение восемь новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе «Небо-УТ», «Подлет-К1», РЛС39Н6 и «Десна». Прошли глубокую модернизацию РЛС «Терек», а также ряд высотомеров.

Может возникнуть вопрос: а не слишком ли много разных модификаций РЛС мы стараемся внедрить в войска, не дублируют ли они друг друга? Дело в том, что несмотря на многочисленные достоинства многих средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, они способны выдать время оповещения до подлета малоразмерных гиперзвуковых элементов высокоточного оружия (скорость – 6–7 М) за 1,5–2 минуты. Что, безусловно, крайне недостаточно для приведения в боевую готовность зенитно-ракетных бригад ВКС и дивизионов войсковой ПВО. Необходимы дополнительные мобильные радиолокационные средства, обладающие более высокими энергетическими качествами, которые позволили бы оповестить противоракетное звено на определенном участке ТВД о приближении подобных гиперзвуковых целей как минимум за пять минут до их подлета.

В этом отношении, повторим, нет равных радиолокационным комплексам «Небо-М» и «Небо-УМ», объединяющим качества СПРН, ДРЛО, а также радара целеуказания для зенитно-ракетных подразделений. Например, комплекс «Небо-М» является рекордсменом как по многофункциональности, так и по параметрам ранней выдачи целеуказания (2–5 минут) для привязанных к системе ВКО зенитно-ракетных комплексов С-300В4 и С-400 «Триумф». И РЛС «Небо-УМ» усилит эту связку.

Все вышеперечисленное еще раз подтверждает простую истину: после появления новых средств нападения неизбежно рождаются средства их парирования. Такова логика единства и борьбы противоположностей, противостояния систем обороны системам нападения. Как говорится, классика жанра. Другое дело, что мы ни в коем случае не должны вестись на провокации противника, втягиваться в гонку вооружений. Как это случилось в СССР после объявленной США так называемой программы СОИ, которая закончилась тогда полным пшиком. А наша страна затратила дефицитные ресурсы на избыточные в тот момент изыскания.

Мы все это уже проходили во времена холодной войны. Наших политиков и военных в этот раз не должно подвести чувство соразмерности. Ведь чем может закончиться бездумное бряцание оружием, уже знаем. Для Советского Союза оно закончилось пустыми прилавками магазинов, распадом страны. Думается, прививку от этого мы уже получили – раз и навсегда.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года