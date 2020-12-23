Ловля субмарин в мутной воде ОАК

Противолодочная авиация может встать на крыло лишь в конце десятилетия

В последнее время на ВМФ России приходит современное вооружение, позволяющее эффективно бороться с подводными лодками. Такова противолодочная управляемая ракета 91Р1, созданная в рамках ОКР «Ответ» и относящаяся к семейству боеприпасов «Калибр». Ее максимальная дальность полета – 50 километров. В районе, где обнаружена субмарина противника, от нее отделяется мини-торпеда, которая поражает подводную лодку на любых ее рабочих глубинах.

Ракета 90Р1, созданная в тульском НПО «Сплав», также доставляет на расстояние в несколько десятков километров ударное оснащение. Но это не торпеда, а гравитационный снаряд, у которого отсутствует двигатель. То есть ГАС субмарины обнаружить ее не в состоянии. Снаряд засекает лодку с помощью пассивного сонара и под его управлением атакует цель.

Есть, наконец, еще и корректируемая бомба «Загон-2», которая также оснащена гравитационным снарядом.

Есть и традиционные средства новейших разработок. К ним относится тепловая универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда калибра 533 миллиметра «Футляр», которая в первую очередь устанавливается на ударных АПЛ «Ясень».

Все это замечательно. Однако для того чтобы применить эти ракеты и бомбы, лодку необходимо обнаружить. Вычислить с высокой точностью ее координаты, а также идентифицировать. И вот тут дела обстоят далеко не самым лучшим образом.

Корабль – хорошо, а самолет лучше

Существуют воздушные средства обнаружения подводных лодок и морские, к которым относятся противолодочные корабли и многоцелевые подводные лодки. Серьезных противолодочных кораблей дальней морской зоны БПК проекта 1155 «Фрегат», как и прочих боевых кораблей первого ранга, в ВМФ совсем мало. Чуть больше, чем пальцев на одной руке, – семь. И все они советской постройки. Было восемь, но «Маршал Шапошников» в результате модернизации превратили в фрегат с управляемым ракетным вооружением. Противолодочное оборудование оставили, немного его урезав.

“ В 2014 году был модернизирован до уровня Ил-38Н первый российский самолет. Спустя шесть лет их в морской авиации стало семь. Так что обещания ОАК выдать к 2025 году 30 Ил-38Н звучат довольно странно ”

А ведь из ВМФ СССР в ВМФ РФ перешли еще 17 БПК проекта 1134 «Беркут», ненамного старше «Фрегатов», которые списали в 90-е годы.

Но и на неурезанных «Фрегатах» противолодочное оборудование устарело. ГАС «Полином» была хороша в 70-е годы, как только ее начали внедрять на флот. Однако спустя полвека математические способы обработки сигналов при помощи архаичного вычислителя – это далеко не то, что требуется в современных условиях. Явно зажились на кораблях и реактивные бомбометы, которые по сути ведут огонь по площадям.

Есть еще малые противолодочные корабли. Но и они немолоды да к тому же могут использоваться в основном для защиты баз ВМФ.

Пожалуй, большей эффективностью обнаружения субмарин противника, чем надводные корабли и подводные лодки, обладает противолодочная авиация. Хотя бы потому, что самолет способен контролировать значительно большую акваторию. И делает он это гораздо оперативнее, чем корабль, способный перемещаться не быстрее 25–30 узлов. А для поиска лодок скорость должна быть еще меньше, чтобы шум двигателей не мешал работе ГАС.

Эффективности противолодочной авиации существует косвенное доказательство. Командование ВМС США, которое до недавнего времени денег «на благие дела» сильно не считало, закупило в свое время 170 противолодочных самолетов Р-3 «Орион». Сейчас они вытесняются новейшими самолетами Р-8 «Посейдон», построенными на базе гражданского «Боинг-737». За семь лет их количество довели до ста единиц.

Как «Коршун» отстал от «Ориона»

Отставание России по части крупных надводных кораблей понятно – их строительство очень дорого. К тому же производственные мощности ограничены. Самолеты строить дешевле. Но у нас эксплуатируются лишь 34 противолодочных самолета и все они советской постройки: 12 Ту-142МК/М3, 15 Ил-38 и 7 модернизированных уже в этом десятилетии Ил-38Н. Сюда сплошь и рядом добавляют еще и 10 Ту-142МР, однако этот самолет к поиску лодок отношения не имеет, это ретранслятор, передающий на погруженные АПЛ команды на сверхдлинных волнах.

И это притом что у нас с США по количеству подводных лодок паритет: 69/70. Разумеется, включая сюда и дизель-электрические.

Если бы дело было только в количественном проигрыше, то выглядело бы это не столь и страшно. Но существует и значительное качественное отставание, поскольку наши самолеты были морально устаревшими уже в конце прошлого века. Ил-38, созданный на базе гражданского самолета Ил-18, принят на вооружение в 1969 году. Казалось бы, в сравнении со все еще эксплуатирующимся в ВМС США с 1962 года Р-3 «Орионом» наш даже и молод. Однако американцы сейчас используют третью модель самолета – Р-3С, которая прошла третью модернизацию. То есть в этом «Орионе» прицельно-поисковая система (ППС) была разработана в начале нулевых годов.

Ну а Ил-38 в своем первозданном виде летал до 2014 года. Сейчас две трети противолодочных Илов ждут модернизации. Ее завершение Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обещает через пять лет, но судя по нынешним темпам, все будет сделано к концу десятилетия.

В начале эксплуатации Ил-38 у самолета обнаружилось чрезмерное количество детских болезней. Вычислительная машина, входившая в состав ППС «Беркут-38», обладала крайне низкой надежностью, имея лишь полтора-два часа наработки на отказ. Этого не хватало даже для того, чтобы совершить полноценный патрульный вылет.

Был высок и процент неисправных радиогидробуев, которые должны фиксировать шумы подводных лодок и передавать их на борт самолета. Но и после устранения всех проблем, по оценке специалистов, способность обнаружения подводных лодок у Ил-38 оказалась в несколько раз ниже, чем у американского «Ориона».

На Ил-38 почти поставили крест, решив заменить его на новую разработку – Ту-142, который сделали на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый Ту-142 был передан в морскую авиацию в 1972 году. Однако он существенно отличался от Ила лишь «крепостью мускулатуры». Если Ил-38, имея боевой радиус 2200 километров, мог работать не далее чем в средней морской зоне, то Ту-142 с радиусом 5400 километров мог совершать полеты в океанской зоне. Но на нем была почти та же ППС – «Беркут-95», в которой лишь заменили ЭВМ на более надежную.

Ту-142М пошел в отрыв в 1974 году, когда в результате модернизации в нем заменили ППС на «Коршун», более приспособленную для поиска подводных лодок. Система оснащалась своим набором гидроакустических буев, более надежных и чувствительных. А в 1987 году появилась модификация Ту-142М3, которая по своим возможностям догнала американский «Орион». Но Р-3С после следующей модернизации опять ушел вперед. А российский самолет по боевым возможностям так и застрял в конце 80-х годов.

Высок интеллект, но слаба мускулатура

В 1988 году было решено развивать направление Ил-38. Это в значительной степени было вызвано экономическими соображениями, поскольку час эксплуатации этого самолета обходится в несколько раз дешевле по сравнению с более грозным Ту-142. И это, увы, логично, потому что вскоре ВМФ сдал без боя океанскую зону.

Новую ППС «Новелла» для Ила начало создавать петербургское ЦНПО «Ленинец». Система замышлялась универсальной, предназначенной также и для туполевской машины, которую намеревались построить на базе Ту-204. Однако вскоре грянула разруха, и разработка была заморожена.

Проектирование «Новеллы» возобновилось только в новом тысячелетии, причем в значительной степени на деньги Индии, которая решила приобрести несколько противолодочных самолетов. И она в конце нулевых годов получила шесть Ил-38SD с ППС «Морской дракон», аналогом «Новеллы».

А в 2014 году был модернизирован до уровня Ил-38Н первый российский самолет. Спустя шесть лет их в морской авиации стало семь. Так что обещания ОАК выдать к 2025 году 30 Ил-38Н звучат довольно странно. К тому же в строю сейчас только 22 этих самолета. Остальные восемь придется брать с хранения, и тут могут возникнуть серьезные вопросы насчет их пригодности к возвращению на службу.

Необходимо сказать, что за счет модернизации удалось совершить серьезный прорыв. Как утверждал в позапрошлом году бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, эффективность поиска и обнаружения подводных лодок у Ил-38Н возросла в четыре раза. «Также он обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания, – сказал адмирал. – Самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может не только уверенно находить подводные лодки, но и уничтожать их с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений».

Поиск подводных лодок, эффективность которого существенно возросла, реализован традиционными способами. Самолет оснащен высокочувствительным магнитометром, который обнаруживает магнитные аномалии, создающиеся корпусами находящихся под водой субмарин, на дальности до 900 метров.

Более результативный метод – поиск с помощью сбрасываемых самолетом гидроакустических буев различных типов – пассивных (фиксирующих акустические волны), активных (осуществляющих гидроакустическую локацию) и телеметрических (передающих на борт самолета снимаемую с буев информацию по радиоканалу). Связь самолета с буями лежит в пределах до 40 километров.

Для уничтожения обнаруженных подводных лодок самолет может использовать или две противолодочные ракеты, или две торпеды, расположенные во внутреннем отсеке. Также Ил-38Н оснащен глубинными бомбами, минами и маркерными бомбами, являющимися ориентирами для нанесения удара по найденным субмаринам с помощью бомбардировочной авиации.

При этом у новой модификации существенно расширилась функциональность. Ил-38Н способен при помощи РЛС обнаруживать надводные и воздушные цели. Истребитель с уменьшенной заметностью поколения «4+» он засекает на расстоянии до 120 километров, крупный надводный корабль – до 350 километров. Также имеется оптоэлектронная система с телевизионным и тепловизионным каналами, с помощью которой засекаются и сопровождаются воздушные и надводные объекты в любое время суток.

Одновременно могут сопровождаться до 35 целей. Целеуказание по ним Ил-38Н выдает на ударные средства – истребители, бомбардировщики, надводные корабли, береговые ракетные комплексы.

Также Ил-38Н получил возможность проводить радиотехническую разведку в частотном диапазоне от 0,5 до 40 ГГц с погрешностью до 1 МГц. При этом ошибка направленности не превышает трех градусов. Информационная емкость библиотеки опознавания достигает двух тысяч типов излучаемых объектами сигналов.

ОАК утверждает, что Ил-38Н ни в чем не уступает американскому «Посейдону». Об эффективности обнаружения подводных лодок судить сложно, поскольку это засекреченная информация. Но по силовым характеристикам машина Ильюшина проигрывает вчистую. Дальность патрулирования – 3700 километров против 2200. Девять тонн боевой нагрузки против пяти тонн. Девять торпед или ракет на внутренней и внешней подвеске вместо двух. В этом отношении Ил-38Н проигрывает даже «Ориону», который при той же дальности патрулирования вооружен восемью торпедами.

И совсем нет у российского самолета комплекса самообороны. На «Посейдоне» он представлен не только аппаратурой РЭБ, но и ракетами «воздух-воздух» малой и средней дальности.

Туманные перспективы

В случае объединения силовых характеристик самолета Ту-142 с возможностями перспективной ППС, которая могла бы сравняться по качеству с «Новеллой» Ил-38Н, можно было бы говорить о достижении технического уровня «Посейдона». А то и о достижении перевеса в качестве. Действительно, Ту-142 – могучая машина. Боевой радиус достигает 5200 километров, ракетно-бомбовая нагрузка – 11 тонн. Есть комплекс самообороны – РЭБ и две пушки калибра 23 миллиметра.

И уже довольно давно ведутся разговоры о модернизации самолета до уровня Ту-142М3М, в котором все будет новое – и ППС, и пилотажное оборудование, и даже вооружение. Три года назад обещали, что к 2020 году у нас появятся 12 Ту-142М3М (больше самолетов этого типа просто нет в наличии). Однако все остается по-старому. Для таких заявлений надо иметь уже готовое БРЭО и радиобуи нового типа. Но ничего этого нет. Потому что модернизировать 12 самолетов бессмысленно, поскольку совсем скоро в ВМС США появятся 120 «Посейдонов».

Теперь начали говорить о создании нового перспективного противолодочного самолета. Начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин два года назад сообщил, что разработка этой столь необходимой флоту машины близится к завершению. Однако название ОКР нигде и никем не приводится. Нет сообщений и о подготовке прототипа к первому полету. И даже о его строительстве. Вряд ли это является следствием какой-то особой секретности работ.

При этом перспективный самолет за счет откровений ряда источников в ОАК и оборонном ведомстве оброс мифами и легендами. Наиболее колоритная из них – самолет будет сбрасывать катера-роботы, стая которых станет охотиться на субмарины ВМС США.

К приводимым реалистичным фактам следует отнести выбор в качестве платформы пассажирского лайнера Ту-204. При этом в наличии имеются 30 таких самолетов, которые находятся на хранении. Даже оснащение их современной модификацией ППС «Новелла» могло бы в обозримом будущем заметно повысить противолодочный потенциал ВМФ. Вкупе с 22 модернизированными Ил-38Н это будет реальная сила, способная продемонстрировать свои качества не на учениях, а в реальных боевых условиях. Однако это может стать возможным лишь в конце десятилетия.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года