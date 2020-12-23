Главный штаб ВМФ думать не обязан

Нынешняя структура управления флотом наводит на мысли о Цусиме

В конце декабря исполнится 83 года со дня образования Наркомата ВМФ. Решение это было принято политическим руководством СССР в связи с началом работ по реализации десятилетней программы развития ВМФ. Мы должны были иметь океанский флот, соответствующий статусу великой державы и целям глобальной политики Советского государства.

И эта цель была достигнута в 60-е годы, когда ВМФ СССР уверенно вышел на океанские просторы, что и подтвердили стратегические маневры «Океан-70». И в этом была немалая заслуга Главного штаба ВМФ. Сегодня многие те задачи ГШ ВМФ уже не выполняет.

В советские времена в функции ГШ ВМФ входили разработка планов применения ВМФ в мирное и военное время, а также планов его строительства, контроль за поддержанием постоянной боевой и мобилизационной готовности флотов и флотилий, руководство их оперативной и боевой подготовкой, сбор, изучение и обработка данных обстановки, подготовка материалов для принятия решения главнокомандующим ВМФ. А также доведение поставленных задач до исполнителей, контроль за всесторонним обеспечением их решений и организацией взаимодействия между флотами и с объединениями и соединениями других видов ВС, организация работы Центрального командного пункта ВМФ.

Наряду с этим в число основных функций ГШ ВМФ входили также организация информации об обстановке, своевременное предоставление донесений в Генштаб, проведение мероприятий по скрытному управлению силами, изучение, обобщение и доведение до нижестоящих штабов и органов управления боевого опыта, результатов боевой службы, оперативной и боевой подготовки, военно-научной работы, планирование развития сил и средств флотов.

“ Главная задача главкомата ВМФ РФ – обеспечение реализации полномочий Минобороны по руководству морской деятельностью в интересах решения оборонных задач. То есть не думай, а выполняй указания свыше ”

Сегодня обстановка другая. Часть функций, причем главных, взял на себя Генштаб или даже Минобороны, флоты оказались под двойным управлением военных округов и главкомата ВМФ. Нечто подобное уже было в истории отечественного флота.

В ходе преобразований центральных органов управления флотом в сентябре 1802 года было образовано Министерство морских сил. В 1828 году в составе министерства был сформирован Главный морской штаб, однако таковым он считался лишь по названию, ибо не был наделен функциями оперативного управления флотом. К тому же другие органы управления дублировали его деятельность. Несостоятельность этого показала Крымская война 1853–1856 годов.

Начавшиеся реформы морского ведомства в целом дали положительные результаты, но в ходе их допущены и серьезные просчеты, одним из которых была ликвидация в 1867 году Главного морского штаба.

Опыт руководства деятельностью флота в мирное и военное время доказал значение Морского главного штаба. С началом реализации первой двадцатилетней программы строительства российского флота вносились коррективы и в органы управления, а в 1885 году был восстановлен и Главный морской штаб, который в отличие от аналогичных ранее существовавших штабов стал решать некоторые задачи боевого управления, хотя в то время его функции были еще развиты слабо. Не случайно среди важнейших причин поражения российского флота в Русско-японской войне 1904–1905 годов явилось отсутствие стратегического и оперативного планов ее ведения.

Образование в июне 1906 года Морского генерального штаба позволило значительно улучшить руководство флотом и организацию подготовки его к войне. Проделанная штабами работа в значительной степени обусловила то, что флот выполнил поставленные перед ним задачи в 1914–1917 годах.

Деятельность ГШ ВМФ в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период была направлена на организацию взаимодействия органов высшего управления армии и флота на, так сказать, равноправных условиях, обобщения боевого опыта и развития военно-морского искусства. За первые 20 послевоенных лет ГШ ВМФ обрел устойчивую организационную структуру. Во многом благодаря слаженной работе штаба советский ВМФ вышел на качественно новый этап своего развития.

И не вина ГШ ВМФ, что в период распада СССР и вопреки сопротивлению главкомов ВМФ и начальников ГШ ВМФ флот подвергся необдуманным реформам, а сам главкомат ВМФ превратился в департамент ВМФ в структуре МО. Об этом свидетельствует одна из главных задач главкомата ВМФ: обеспечение реализации МО полномочий по руководству морской деятельностью в интересах решения оборонных задач. То есть не думай, а выполняй указания свыше.

В то время штабы, тем более ГШ ВМФ, призваны думать и решать дела в пределах своей компетенции. А где эта компетенция ГШ ВМФ сегодня, если флот имеет двойное, а то и тройное подчинение?

Главное, что должен делать ГШ ВМФ, – выполнять программу строительства флота, утвержденную законодательно, которой, к сожалению, нет. Кроме того, разрабатывать оперативно-стратегические планы использования сил флота и заниматься их боевой подготовкой. Но как это делать качественно, если у разных начальников разные требования, порой далекие от задач флота? Ведь танки не всегда дойдут туда, куда могут дойти корабли. К тому же, как поведал мне офицер, недавно уволившийся в запас из Главного штаба, в ГШ ВМФ уже не осталось адмиралов, способных мыслить стратегически.

Да и откуда им взяться, если сегодня военно-морское искусство в загоне. Нет дискуссий на эти темы. Да и единственный журнал ВМФ «Морской сборник», один из старейших журналов России, влачит жалкое существование. А храмом морской истории – Центральным военно-морским музеем руководит сухопутный генерал. Стоял даже вопрос о назначении начальником ГШ ВМФ генерала, но этого пока не случилось.

История развивается по спирали. Но не всегда следующий виток лучше предыдущего, что и показывает история российского флота.

А то, что роль ГШ ВМФ значительно упала в деле развития ВМФ, видно наглядно. Все эти морские коллегии и судостроительные корпорации не поправят дела. В прошлом американцы говорили – хочешь загубить дело, поручи его различным, тем более нештатным комиссиям. Нужна государственная программа строительства ВМФ страны и ответственным за ее выполнение должен быть Главный штаб Военно-морского флота России.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года