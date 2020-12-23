Yahoo News Japan (Япония): что будет с российскими истребителями после слияния «МиГ» и «Сухого»? Подоплека, текущая ситуация и перспективы

Россия – ненормальная страна – к такому выводу пришли японские читатели, узнав о слиянии двух российских строительных авиакомпаний – «Сухой» и «МиГ». Они настоятельно рекомендуют Путину вспомнить о том, из-за чего развалился СССР. Впрочем, для некоторых комментаторов новость стала лишним поводом восхититься российской авиацией.

7 февраля 2020 года российский производитель самолетов "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) назначила генеральным директором "Компании Сухой", входящей в ОАК и производящей истребители, Илью Тарасенко, который возглавляет корпорацию "МиГ". Так было объявлено об объединении руководящих постов обеих компаний.

План по объединению компаний "Сухой" и "МиГ" появился давно, и произошедшее событие означает, что теперь разработка российских истребителей будет полностью унифицирована.

Главной структурой, производящей российские самолеты, стала "Объединенная авиастроительная корпорация", основанная в 2006 году. Она взяла под свое крыло такие авиастроительные компании, контрукторские бюро и комплексы, как "Сухой", "МиГ", Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, КБ "Туполев", ОКБ имени А. С. Яковлева и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

Тарасенко стал генеральным директором "Сухого" и "МиГа", а также одновременно занял пост вице-президента "Объединенной авиастроительной корпорации".

Тарасенко родился в 1980 году, и сейчас ему 40 лет. Он начал свою карьеру в компании "Сухой", а в 2009 году в возрасте 29 лет стал заместителем директора корпорации "МиГ". В 2016 году перешел на должность генерального директора. Я думаю, уже с этого момента появилась идея объединения "Сухого" и "МиГ" во главе с молодым Тарасенко.

Подоплека фактического поглощения "Сухим" "МиГа"

В советское время истребители восточного лагеря ассоциировались с конструкторским бюро "МиГ". После окончания холодной войны компания столкнулась с плохими продажами ее основного продукта - истребителя МиГ-29, а также новой модели, обладающей улучшенными характеристиками, - МиГ-35. Для корпорации настали тяжелые времена.

Между тем истребитель Су-27 компании "Сухой" продавался за рубеж хорошо. В 2010 году благодаря росту цен на нефть российская экономика, зависящая от экспорта энергоносителей, вышла из кризиса. Одновременно военно-воздушные силы России вывели из эксплуатации все устаревшие истребители советской эпохи и поставили на вооружение большое количество модернизированных моделей - Су-27СМ, Су-30СМ, Су-34 и Су-35.

В этот период продажи истребителей компанией "Сухой" намного обошли показатели "МиГа". Можно сказать, что произошедшее объединение фактически является поглощением "МиГа" превосходящей компанией "Сухой".

Стоит отметить, что обновление парка самолетов ВВС России практически завершено. Я полагаю, что в дальнейшем производство и разработка российских истребителей почти наверняка сократится.

По моему мнению, цель объединения корпораций "Сухой" и "МиГ" заключалась в подготовке к сокращению рынка истребителей в 2020-е годы.

Название "МиГ" исчезнет?

Я не знаю, что будет потом, но пока "МиГ" никуда не делся. У "МиГа", официальное название "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"", есть бренд "Истребители МиГ", который производит и модернизирует самолеты, хотя и в небольшом количестве. Кроме того, компания строит технический центр, где, предположительно, будут обслуживаться гражданские самолеты, например, Sukhoi Superjet 100.

Кстати, проект преемника истребителя-перехватчика МиГ-31 - ПАК-ДП также называют МиГ-41.

Комментарии японских читателей

Ava

Объединение в основном происходит по экономическим причинам. В США производители военных самолетов также постепенно объединялись. Но проблема в том, что в этом случае исчезает ценовая конкуренция, и стоимость начинает расти. Также замедляется скорость технологических разработок. Ну, это порадует Запад.

Szs

Если конструкторское мышление будет разное, то расходы начнут расти. Однако у этих двух компаний оно очень похоже, поэтому причина объединения, по всей видимости, состоит в отсутствии смысла существования двух корпораций.

Fia

Первым из западных пилотов на МиГе пролетел подполковник Боб Уэйд. Он управлял МиГ-29 в 1989 году на авиасалоне в Абботсфорде. По словам Уэйда, истребитель имел отличную тягу и не уступал F/A-18. Кроме того, советское оружие было сделано по принципу "использовал и выбросил", поэтому советские истребители не выглядели такими шикарными и блестящими, как западные. Так было в конце холодной войны.

Nan

В СССР были силы ПВО и ВВС. "Сухой" имел тесные связи с ПВО, а МиГ - с ВВС. Поскольку эти подразделения объединили, исчезла необходимость и в двух корпорациях.

Yuj

Возможно, одна из причин заключается в том, что раньше объемы экспорта были большими, а теперь сократились. Если нужно покрыть только внутренний спрос, то эффективнее объединить активы. Даже в США осталось только три корпорации, которые производят истребители.

Kix

В России оборонная промышленность постепенно объединяется. Это коснулось двух корпораций, упомянутых в статье, а также производителей вертолетов - "Камова" и "Миля". Цель - усиление конкурентоспособности на международной арене и государственного контроля.

Yas

В советское время МиГи получалось экспортировать, но в ходе конфликта в Северной Африке проявились недостатки МиГ-29, и они перестали продаваться. Это коснулось и модернизированного МиГ-35. МиГ-31 - это крайне специфический перехватчик, который может применять только Россия. Российская версия Eurofighter Typhoon так и не увидела свет. Перспективы у МиГ были очень плохие, поэтому его присоединили к "Сухому".

Luh

Я думаю, дело в изменении стратегии. Возможно, основной акцент делается на ракеты. Поэтому не производят авианосцы. Я думаю, Японии также необходимо переходить на ракеты и беспилотники, чтобы покрыть недостаток кадров.

Air

И Су, и МиГ были намного красивее западных самолетов. Истребители, созданные страной, обладающей продвинутыми технологиями в области аэромеханики, прекрасны.

Bbz

Это интересный факт. Эти две компании были соперниками с советских времен. У них диаметрально противоположное конструкторское мышление! Интересно, что они разработают с внедрением информационных технологий?

Gl1

У России ВВП ниже, чем у Южной Кореи, но военный бюджет четвертый в мире после США, Китая и Индии. Ненормальная страна. Невозможно разработать истребитель пятого поколения силами только одной страны (США - исключение). СССР развалился из-за непомерных расходов на армию, но Путин не извлек выводов из этого урока. Экономика России скоро рухнет. Переговоры по "северным территориям" надо возобновить тогда, когда это произойдет.

Buc

Объединение - это не редкость. В России много талантов в области аэромеханики. Самолеты "Сухого" и "МиГ" очень похожи. После объединения ситуация упростится благодаря унификации запчастей.

Per

МиГ-29 планировалось экспортировать, а Су-27 производить для собственных нужд, однако многие страны хотели именно Су-27.

Нэко

Для фанатов - это хорошие новости, но лично для меня - опасный знак.

Кэнтаро Сэки (Kentaro Seki)