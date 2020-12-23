Хуаньцю шибао (Китай): «Чанъэ-5» спустился в благополучный мир, все идет по плану

Возвращение «Чанъэ-5» — истинное воплощение научно-технического прогресса Поднебесной, уверена «Хуаньцю шибао». И это далеко не единственная гордость Китая в 2020 году. В Китае понимают: развитие человечества находится за пределами Земли, и потому необходимо шаг за шагом покорять космическое пространство.

Возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-5", доставляющий лунные образцы, благополучно приземлился, став истинным воплощением всестороннего научно-технического прогресса Китая. Конечно, это не единственная гордость Китая в 2020 году. Буквально в прошлом месяце с последних нескольких уездов провинции Гуйчжоу был снят ярлык бедности, тем самым Китай добился решающих результатов во всестороннем построении среднезажиточного общества.

Китай - это развивающаяся страна с самым большим населением в мире, и добиться всестороннего скоординированного прогресса чрезвычайно сложно. Наши совокупные финансовые ресурсы чрезвычайно велики. Мы должны не только поощрять развитие высокотехнологичных возможностей, непрерывно расширять пространство и обеспечивать стимул для общего общественного прогресса, но также прилагать большие усилия для последовательного строительства национального благосостояния и включения социального равенства в высший уровень плана государственной стратегии.

Долгое время некоторые полагали, что достижения подобного всестороннего скоординированного баланса для Китая недостаточно. Они считают, что в обществе довольно долго бытует мнение, что объем китайских инвестиций в аэрокосмическую и другие высокотехнологичные области чрезмерен. На самом деле, как бы это ни было сложно, но по сравнению с другими странами мира для достижения соответствующего баланса Китаю по-прежнему требуются большие усилия, при том что реальные результаты достаточно положительные.

С момента начала политики реформ и открытости, самой громкой и известной государственной задачей Китая является построение среднезажиточного общества, а строительство национального благосостояния и равенства всегда было в центре внимания всего общества. Стратегия возрождения страны с помощью науки и технологий тесно переплетается с экономическим развитием, ориентированным на народ. В последние десятилетия китайцы не участвовали в космических полетах, и лунная программа ни в коем случае не является для китайского общества "политическим имиджевым проектом" в попытке сделать хорошую мину при плохой игре.

Прогресс в таких областях высоких технологий, как космонавтика, повышает стратегическую конкурентоспособность Китая в целом, а в то же время условия для нашей жизни также постепенно улучшаются. Оглядываясь назад, можно сказать, что если бы у нас не было синхронизированного прогресса в этих областях науки и техники, процветанию нашей страны не хватало бы каркаса и долгосрочной гарантии.

В Китае, крупной развивающейся стране, ВВП на душу населения не является самым высоким среди развивающихся стран в G20, но основной научный прогресс Китая в последние годы, несомненно, является самым заметным среди развивающихся и развитых стран в целом. Очень отрадно, что наш огромный Китай получил уникальное, созданное им самим преимущество для содействия важному мировому техническому прогрессу.

Китай долгое время внедрял рыночную экономику, но в то же время он сохранил руководящую роль правительства, поэтому нашей рыночной экономике не пришлось воспроизводиться и колебаться на низком уровне, а также не пришлось довольствоваться низким уровнем развития в глобальной цепочке ценностей. Стремление китайской нации к росту продолжает набирать обороты, и система страны поддерживает его. Это позволяет нам иметь представление о направлении и сбалансированно двигаться в правильную сторону.

С другой стороны, в Китае нет "теории научно-технического развития", которая бы рассматривала конкретные цели, такие как развитие космонавтики, как первостепенные задачи. Он также не сформировал круг элит вокруг высоких технологий, опоясывающий все общество и отделяющий его от широкой общественности, что в конечном итоге привело бы к расколу на богатых и бедных и противостоянию в китайском обществе. По сравнению с Китаем, нынешняя космическая инженерия в Индии с относительно большим трудом продвигается вперед. Конечно, как бы трудно ни было исследовать Луну и Марс, это выбор индийцев.

Китайскому развитию высоких технологий предстоит еще долгий и трудный путь. В будущем мы, вероятно, будем выделять больше ресурсов сфере передовых науки и техники, таким как космонавтика. Честно говоря, общественность принципиально поддерживает это, но эта поддержка еще не полностью трансформировалась в политику льготного отношения к высокотехнологичным отраслям и связанным с ними талантливым кадрам. В этом плане у нас еще есть большое пространство возможностей для продолжения наших усилий.

Для осуществления Китаем модернизации важно, чтобы наши аэрокосмические технологии полноценно достигли мирового уровня. Бескрайний космос имеет неограниченный потенциал, и большая часть ресурсов, поддерживающих будущее развитие человечества, должна находиться за пределами Земли. Нам нужно шаг за шагом двигаться в космическое пространство, а превосходное и в высшей степени справедливое общественное управление придаст нам для этого сил, и наши амбиции и мечты будут побуждать нас к упорству. "Чанъэ-5" - это действительно только начало.

Комментарии китайских читателей:

Пользователь_Хуаньцю_WfDYvP: Чтобы Китай реализовал свою мечту стать могущественной державой, необходимо также стать мощной космической страной. Это не просто какой-то имиджевый проект. Что еще важнее, исследуя Вселенную и небесные тела, он принесет пользу всему населению Земли. Сегодня именно "Чанъэ-5" взял на себя роль начала этой исторической миссии. В этой области Китай совсем не похож на Индию, которая просто пускает всем пыль в глаза, строит из себя героя, а на деле ничего не знает. Китай будет выполнять все свои задачи неуклонно, шаг за шагом и по-настоящему движется в направлении тех веков, когда китайская цивилизация занимала главенствующее место в мире, вперед к великому возрождению страны!

Пользователь_Хуаньцю_wVqcDF: 2020 год - очень сложный год. Это год нашей общей борьбы как единого китайского народа и год блестящих побед!

Враг уже у ворот: Да здравствует Родина и да здравствует народ! Огромный дракон вновь поднялся в воздух и устремился к небесам, а мы стали свидетелями возвышения родины в этот великий век! Можно покорить Луну за девять дней, и все благодаря отечественной космонавтике! Моя могущественная родина - место, где я вырос. Страна, которая пережила так много, и с момента основания Нового Китая Коммунистической партией сто лет назад она взмыла ввысь, возродившись, словно феникс! Это моя страна! Это великий Китай, который гордо стоит на земле и стремится к Вселенной и звездам!

Все потратил и теперь тяжело: "Долгое время некоторые полагали, что достижения подобного всестороннего скоординированного баланса для Китая недостаточно. Они считают, что в обществе довольно долго бытует мнение, что объем китайских инвестиций в аэрокосмическую и другие высокотехнологичные области чрезмерен". Общественное мнение невозможно скоординировать, но если браться только за гармонизацию баланса, то все пойдет прахом. Каждое достижение китайской космонавтики вдохновляет китайцев вновь и вновь усердно работать. Среднезажиточность для китайцев стала настоящим прорывом. Следующим прорывом станут, как мы ожидаем, новые достижения космонавтики, которые будут еще более захватывающими. Инвестиции и ресурсы также координируются: если вы не вкладываете ресурсы, то это напрасная трата денег. "Некоторые люди" думают, что ресурсы принадлежат всем, поэтому они считают, что у них есть право высказываться, и называют это расточительством. Чтобы перейти через реку и разрушить мост, должен быть мост, который можно разрушить, в его строительство вкладывают деньги и ресурсы, а люди, переходящие мост, получают прибыль. Точно так же, если вы не вкладываете ресурсы в космические проекты, - это будет словно ракета, которой перестали подавать топливо до того, как она взлетела. Думают ли об этом эти "люди"? Откровенно говоря, эти "кто-то", что говорят, что вкладывается слишком много ресурсов, - всего лишь та же горстка экономистов, которая утверждает, что деньги на общественное арендное жилье можно использовать только для ремонта общественных туалетов. Они не смотрят в космос, поэтому обладают ограниченным кругозором. "Глаза мыши видят не дальше одного цуня" (обр. быть ограниченным, прим. пер.).

54237660@qq.com: Вперед, Китай!

Пользователь_Хуаньцю_Ln1aHb: Только общество, в котором преобладает государственная собственность, может принять общие меры по выделению большого количества средств для повышения научно-технической мощи и выведения большей части населения из-за черты бедности, тем самым по-настоящему добившись того, что вся страна следует единому плану. Это проявление преимуществ нашей государственной системы.

Пользователь_Хуаньцю_5AIHaY: Аэрокосмическая промышленность должна быть на высшем уровне! Так называемые высказывания о том, что "траты денег на космонавтику не так хороши, как помощь бедным" - это ерунда, которой "знающая общественность" сбивает нас с толку. Когда-то Чэнь И (китайский политический деятель, первый мэр Шанхая, министр иностранных дел КНР в 1958 - 1972 годах, прим. пер.) сказал, что раз нам нужно сделать "две бомбы и один спутник", то он отдаст на это дело и последние штаны. Почему он так сказал? Задумываются ли эти диванные политики, что было бы, если бы у Китая сегодня не имелось ядерного оружия, как бы он смог ответить на провокацию США? Сегодня у Китая не станет высокопроизводительных микросхем, на которые могут быть наложены санкции, а уже завтра у Китая не будет космических возможностей, на которые также могут быть наложены санкции.

Гражданин из народа: Аэрокосмическая промышленность действительно представляет собой высокотехнологичную платформу для культивирования прогресса, и она должна быть настойчивой и активно способствовать преобразованию отрасли науки и техники.

Те горы, те воды: Литографическая машина, производство микросхем размером 3 нм, 5 нм, авиационный двигатель большой тяги, авиационные шины, стратегический бомбардировщик дальнего действия, подобный российскому С-500 зенитно-ракетный комплекс… Наши задачи весьма тяжелы. Председатель Мао скромно сказал одну вещь: "Это только первый шаг в нашем долгом походе. Этот путь будет еще длиннее, работы будет еще больше и она будет еще труднее". Мы должны помнить об этом высказывании.

Пользователь_Хуаньцю_etXEYK4n: Пусть высокие технологии облагодетельствуют народ.

Пользователь_Хуаньцю_LupJXdRE: "Наука и техника является первой производящей силой" (изречение Дэн Сяопина, прим. пер.). По словам людей старше 60-70 лет, после успешного испытания атомной бомбы и запуска спутника в Китае в том году обычные люди собирались на улицах, чтобы послушать радио. Каждая семья была так счастлива, как если бы они справляли какое-то торжество. Теперь мы смотрим телевизор дома через спутниковое вещание. Научно-технический уровень в нашей большой стране находится на переднем крае развивающихся стран. Спасибо за ваш вклад!

Гавань: В прошлом Китай использовал мощь всей страны для производства "двух бомб и одного спутника". Ему также приходилось отдавать последнее, чтобы поддерживать такого рода далеко идущий стратегический проект. Более того, сейчас страна богата и процветает, поэтому еще сильнее необходимо сделать упор на подобных проектах, чтобы сделать ее еще богаче и еще могущественнее. Нужно с большим вниманием относиться к крупным долгосрочным научным проектам, непрерывно исследовать неизведанные территории и бескрайний космос, - это и честь для страны, и необходимость.

Подводный камень Хуаньцю: Некоторые люди невежественны, а некоторые просто злые! Факты неоднократно доказывали, что только несколько человек могут стать великими, потому что они видят дальше остальных!

ID_3060293: Танец красивый, но и он состоит из последовательных шагов. США перестали танцевать на середине, Индия хотела танцевать со скоростью, превышающей человеческие возможности. Это был их выбор. Мы должны выучить танец по движению за движением, шаг за шагом продвигаясь вперед. Это наш план на следующие 6000 лет.

Редакционная статья