Цена ядерного паритета

30 лет назад в Советском Союзе завершились испытания атомного оружия

О последнем ядерном испытании ТАСС сообщило 24 октября 1990 года так: «В 18 часов 0 минут по московскому времени в Советском Союзе на полигоне в районе острова Новая Земля произведен подземный ядерный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн с целью подтверждения надежности и повышения безопасности ядерного оружия. Радиационная обстановка в районе испытания нормальная». Сухие, лаконичные строки, которые подвели черту под целой эпохой прорыва и научного подвига наших ученых в создании военно-стратегического паритета с США. Но некоторые его драматические страницы в канун распада Советского Союза приоткрываются только сегодня.

В июле 1945 года США провели первое в мире ядерное испытание и уже в сентябре нанесли атомный удар по японским городам Хиросима, Нагасаки, стерев их с лица земли.

В последующие годы Америка высокими темпами наращивала производство ядерного оружия, интенсивно проводила испытания, разрабатывала военные доктрины, основная цель которых – уничтожение СССР. К августу 1949-го – моменту первого ядерного испытания в Советском Союзе – Штаты произвели уже 235 ядерных боезарядов, через три года – свыше 1000, а к 1965 году их количество перевалило за 31 500. Над нашей страной, как дамоклов меч, нависла угроза полного уничтожения.

Война законов

В этих условиях военно-политическое руководство страны предприняло все возможное для обеспечения безопасности. Уже к концу 60-х – началу 70-х годов Советский Союз ценой неимоверных усилий достиг примерного ядерного паритета с США. Мы были противниками оружейной гонки и в 1955 году предложили Штатам заключить специальное соглашение о прекращении ядерных испытаний. В 1956-м выдвинули Программу разоружения и их запрета. В 1957-м внесли в «подкомитет пяти» проект резолюции, призывавшей державы к прекращению ядерных испытаний. Для демонстрации серьезности намерений Москва в марте 1958 года ввела односторонний мораторий на них. В 1985-м – еще один. Однако США эти инициативы не поддержали. Они пошли на такой шаг только в 1992 году, проведя к тому моменту в общей сложности 1032 ядерных испытания (без учета Великобритании). У Советского Союза было 715.

“ 26 сентября 1996 года Россией был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 27 мая 2000-го ратифицирован. Но США не ратифицировали его до сих пор ”

После распада СССР Российская Федерация испытания не проводила вообще. К тому же обстановка вокруг ядерных полигонов (Семипалатинского, на Новой Земле) складывалась весьма непростой, правильнее было бы назвать ее невыносимой. С избранием Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС объявленная им гласность стала восприниматься многими едва ли не как самоцель. Дешевых популистов, вплоть до явных предателей интересов страны, в разных ветвях власти оказалось более чем достаточно. Критика любых работ по совершенствованию ядерного оружия считалась патриотизмом, альтернативные точки зрения блокировались.

В условиях перестроечной эйфории уж очень хотелось таким «представителям народа» понравиться заокеанским спонсорам. Разрушительные последствия решений перестроечного Верховного Совета сегодня очевидны не только профессионалам. Ключевым стало принятие 12 июня 1990 года Первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР, положившем начало фактическому двоевластию в стране и «войне законов».

25 октября 1990 года, на следующий день после проведения испытания на Новой Земле Казахстан принял Декларацию о государственном суверенитете – предпоследним в СССР (15 декабря – Киргизия). Однако задолго до этого вокруг Семипалатинского полигона уже была создана нетерпимая обстановка, чреватая последствиями. Не все знали, что в штольне 108-К оставлено экспериментальное ядерное устройство, подготовленное к плановому испытанию. Уничтожить его накладным зарядом взрывчатого вещества удалось только 31 мая 1995 года после проведения российскими специалистами сложнейшей и опаснейшей работы.

Вокруг Новоземельского полигона также кипели невиданные ранее страсти. Все кому не лень обвиняли его во всевозможных бедах вплоть до вздорных вымыслов о лысеющих оленях, рыбе без чешуи, исчезающих песцах, вымирающих селениях. Дошло до того, что жители Ненецкого автономного округа обратились в ВС СССР с коллективным обращением о прекращении ядерных испытаний на Севере.

29–30 мая 1990 года на полигоне работала правительственная комиссия под руководством Игоря Белоусова – заместителя председателя Совета министров СССР. Народным депутатам предоставили возможность ознакомиться с различными объектами и условиями жизни военнослужащих, их семей. Но это ничего не изменило. Вот как о подготовке и проведении последнего подземного ядерного испытания на Новой Земле вспоминает контр-адмирал Владимир Выскребенцев, в то время заместитель начальника полигона, председатель Государственной комиссии по проведению ЯИ. «После года хранения установленных в штольне А-13Н ядерных зарядов, датчиков, кабельных трасс и измерительных комплексов возникло опасение, что дальнейшее их хранение может привести к непредсказуемым тяжелым последствиям в случае отказа ядерных зарядов, – пишет он. – Но это был не единственный источник беспокойства. В начале октября 1990 года ночью в территориальные воды СССР в границах полигона в районе пролива Маточкин Шар вошло судно «Гринпис» и высадило десант на быстроходных катерах. Оценивая обстановку, я предложил начальнику испытательной станции сосредоточить усилия на охране объекта. Начальник полигона вице-адмирал Виктор Горев с группой режима на вертолете осуществил поиск и задержание группы «зеленых» на приустьевой площадке объекта А-37А с последующей передачей задержанных прибывшим пограничникам».

Эту картину дополняет капитан 1-го ранга Павел Попов, в то время старший научный сотрудник научно-испытательной части полигона. По его словам, с составом десанта «Гринпис» все было понятно: часть из них – профессионалы, выполнявшие разведывательную задачу, остальные действовали в рамках заявленной акции «Гринпис». Добросовестность и чистота помыслов последних оказались под большим вопросом: они завысили результаты своих измерений уровня радиации на полигоне на три порядка. Уличившая их в этом Ерин Салбю, ученый из лаборатории изотопов Высшей сельскохозяйственной школы Норвегии, предположила, что они просто-напросто перепутали диапазоны приборов – вместо микрорентген считали миллирентгены, как это случается с неопытными операторами. Возможно, но вопрос остался.

Еще большее удивление вызвали прибывшие с иностранцами наши сограждане, открыто пренебрегшие интересами и законами своей Родины, злоупотребившие доверием ее граждан. Удивительно, но им удалось избежать ответственности за устроенное беззаконие, прикрывшись депутатской неприкосновенностью. В подобной ситуации Франция просто взорвала судно гринписовцев Rainbow Warrior – предшественника прибывшего к нам Rainbow Warrior II, выплатив впоследствии компенсацию. В Неваде таких деятелей тоже встретили, мягко говоря, неласково. Да и известного казахского активиста Олжаса Сулейменова, чьими усилиями был закрыт Семипалатинский полигон, в Неваде тоже не овацией встречали. Местные жители заявили примерно следующее: полигон является гордостью штата Невада, его работа обеспечивает мир во всем мире, у нас, американцев, нет проблем с работой полигона и вообще по какому праву вы используете имя нашего прекрасного штата в названии вашего движения (имеется в виду организованное Сулейменовым движение «Невада-Семипалатинск»)?

Штольня А-13Н

Время после проведения взрыва – вообще отдельная история. По образному выражению тогда заместителя министра атомной энергетики и промышленности СССР Виктора Михайлова, оно «прошло в окопах». Незнание большинством людей фактической радиационной и сейсмической обстановки, неосведомленность о мерах по обеспечению безопасности испытаний приводили к тому, что наши псевдопатриоты легко провоцировали население против проведения там любых работ. Хотя обеспечение радиационной безопасности участников испытаний и населения всегда было важнейшим условием.

К тому же уже был подготовлен межведомственный документ, определявший повышенные требования по обеспечению экологической безопасности планируемых испытаний. Расширены полномочия межведомственной экспертной комиссии по оценке радиационной и сейсмической безопасности подземных взрывов. И опыт в штольне А-13Н был проведен в соответствии с этим документом. Подготовка к нему стала более сложной, трудоемкой, длительной и дорогой. Однако результат, скажем, забегая вперед, получился налицо – полный, как говорят специалисты, камуфлет: без остаточных деформаций поверхности земли и выхода радиоактивных газов на ее поверхность. В чем потом наглядно убедились народные депутаты и представители общественности.

В трудах экспертов-экологов ведущих организаций России приводятся сведения и выводы о степени загрязнения окружающей среды после проведения на полигоне подземных ядерных испытаний. Например, доля выпадений от подземных взрывов на Новой Земле в общем количестве цезия-137, образовавшегося в Северном полушарии от всех ядерных испытаний на планете, составила всего около 0,001 процента. Стронций-89 в связи с небольшим периодом полураспада (50,5 суток) также не вызвал загрязнения. А стронций-90 вообще практически не появлялся в атмосфере после испытаний. Да и проведенные непосредственно на архипелаге в разное время измерения содержания радиоактивных продуктов в воздухе и в выпадениях показали: подземные взрывы не внесли существенного вклада в загрязнение окружающей его среды долгоживущими радионуклидами.

К сожалению, в СССР среди населения информационная работа по радиационной обстановке в стране фактически не проводилась. Она стала осуществляться только после постановлений Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989 года «О неотложных мерах экологического оздоровления страны» и Совета министров СССР от 14 февраля 1990 года «Об обеспечении выполнения Постановления ВС СССР от 27 ноября 1989 года». Результаты исследований представлялись в докладах на международных конференциях, в справках и сообщениях в органы власти, средства массовой информации.

Но народные депутаты хотели услышать сведения, которые в то время имели гриф секретности. Даже из МИДа поступали угрожающие указания немедленно представить все данные, например, по хранилищам ядерного оружия ВМФ. Конечно, никто им таких сведений не имел права представить, но сколько сил и времени было потрачено на доказательство неправомерности подобных требований!

29 октября 1990 года в Верховном Совете СССР было назначено обсуждение ситуации, сложившейся в связи с проведением подземного ядерного испытания на Новой Земле. Докладчиком выступал Виктор Михайлов. Заслушивание скорее напоминало театр абсурда или судилище. Народные депутаты, не слушая разумных доводов, выдвинули обвинения в намеренном проведении взрыва накануне визита Михаила Горбачева в Испанию и Францию. Звучали слова о том, что в результате этого страна не получит примерно полмиллиарда долларовых инъекций в оздоровление экологической обстановки на Севере и вообще нас теперь не будут финансировать. Испытатели, дескать, не посоветовались с россиянами, что совершенно неправильно и приведет к дальнейшему усугублению политической обстановки в стране. Можно только удивляться спокойствию и выдержке Виктора Михайлова, который приводил обоснованные доводы о необходимости проведения испытания, убедительно ответил на выдвинутые обвинения.

Подземный ядерный взрыв был произведен в полном соответствии со всеми экологическими требованиями. Все изделия и аппаратура сработали по заданной программе. Материалы регистрации были сняты и отправлены на экспресс-обработку. На второй день на полигоне побывали журналисты и ученые, представлявшие северные регионы страны. В 30 метрах от штольни уровень радиации не превышал 25 микрорентген/час, что было зафиксировано несколькими приборами и задокументировано. На пятый день корреспонденты центральных газет смогли подойти непосредственно к устью штольни. Но и это посещение не сняло напряженности вокруг полигона.

29 октября 1990 года Президиум ВС РСФСР и СМ РСФСР выступили с заявлением о проведении испытаний ядерного оружия на полигоне Новая Земля. Приведем текст этого странного документа полностью: «24 октября с. г. в нарушение Декларации о Государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики был произведен подземный ядерный взрыв в районе о-вов Новая Земля. Это очередное испытание ядерного оружия не было согласовано с ВС РСФСР, СМ РСФСР и местными органами власти. Верховный Совет и правительство РСФСР считают подобное положение недопустимым, выражают решительный протест и требуют впредь безусловного соблюдения Декларации о Государственном суверенитете РСФСР во всех ее аспектах. Президиум ВС РСФСР и СМ РСФСР обращаются к президенту СССР, ВС СССР с предложением безотлагательно определить условия и порядок взаимодействия в подготовке, реализации и контроле выполнения решений в сфере обороны и безопасности страны».

Надо понимать, будто испытание у нас провели иностранцы и враги России. Сейчас трудно представить, что гарант безопасности страны и стратегической стабильности в мире – отечественный ядерный оружейный комплекс, за создание которого народ заплатил неслыханную цену, вдруг будет отдан на растерзание нечистоплотным дельцам от политики, случайным лицам, пренебрегающим интересами Отечества и готовым угодничать перед Западом. Но примерно так и было.

За минувшие после распада СССР годы наши граждане нахлебались безответственного популизма и заплатили за него искалеченными судьбами, разрывом связи поколений, разделением народов, громадными материальными потерями, развалом наукоемких отраслей промышленности, Вооруженных сил, позорным обвалом уровня жизни. Сегодня, думается, уже не только Михаил Булгаков может с уверенностью сказать, что разруха начинается в головах.

Жить своим умом

Прокатившаяся по планете волна «цветных революций» с их негативными последствиями наглядно показала, что жить надо своим умом. 26 сентября 1996 года Россией был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 27 мая 2000-го ратифицирован. Но США не ратифицировали его до сих пор. Более того, в начале 2018 года официально заявили, что вообще не собираются этого делать.

Формально, не вступив в силу, ДВЗЯИ (точнее – мораторий на ядерные испытания) пока соблюдается всеми его участниками. По сути он в значительной мере перенес существовавшую напряженность из политической сферы в научно-техническую. Новые разработки в его условиях затруднены. Как и обеспечение надежности, совершенствование эксплуатационной безопасности боеприпасов на основе воспроизводства ранее испытанных образцов с учетом многочисленных дестабилизирующих факторов (старение, дрейф материалов и технологий и прочее). А методы опосредованного контроля по своей информативности и достоверности выводов о работоспособности конструкции ЯБ в целом неизбежно уступают полномасштабному натурному эксперименту. Для их совершенствования требуется непрерывное выполнение большого объема работ. При этом вопрос о достаточности применяемых методов контроля на данный конкретный момент всегда остается актуальным и с повестки дня не снимается.

Договором ДВЗЯИ предусмотрено право Российской Федерации в порядке осуществления своего государственного суверенитета выйти из него при исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу высшие интересы страны. Федеральным законом «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» от 27 мая 2000 года № 72-ФЗ установлен порядок действий президента РФ и Федерального собрания РФ в такой ситуации. Закон предусматривает поддержание базового потенциала для возможного возобновления испытательной ядерной деятельности. А также поддержание в готовности к полномасштабным испытаниям Центрального полигона Российской Федерации (на Новой Земле), адаптацию его к проведению не запрещенных ДВЗЯИ работ по ядерным зарядам и боеприпасам. Правительство РФ представляет президенту ежегодный доклад о состоянии надежности и безопасности ядерного боезапаса страны, возможностях его воспроизводства без проведения полномасштабных ядерных испытаний.

Именно поэтому с 1996 года полигон на Новой Земле продолжает испытательную деятельность в новых условиях, путем проведения неядерно-взрывных экспериментов. Там по-прежнему ловится голец, стадами бродят олени, цветет летом тундра, не умолкают птичьи базары. Несмотря на ранее прозвучавшие апокалиптические прогнозы, ничто не гибнет и не исчезает. Новая Земля – форпост нашей страны в Арктике. Здесь дислоцируются части ПВО, прикрывающие воздушные рубежи России с Севера, сохраняется база маневренного базирования Северного флота.

Центральный полигон был и остается национальной гордостью России. На нем живут и служат наши люди: офицеры и солдаты, ученые и специалисты ядерных лабораторий, шахтеры, испытатели. Их самоотверженный труд и ответственность, сознание сопричастности к обеспечению безопасности страны позволили испытать и сохранить ядерное оружие в труднейших условиях, порой на пределе человеческих возможностей во имя мира на Земле.

Служившие на ЦП РФ испытатели не теряют связь с Новой Землей, а объединились в Союз Новоземельцев, организовали сайт, где размещается информация о жизни и событиях на нашей Новой Земле (novozemelecmsk.ru).

Владимир Выскребенцев, контр-адмирал

Владимир Думик, капитан 1-го ранга

Павел Попов, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года