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Интерфакс-АВН

В "Ростехе" назвали новые санкции Минторга США очередными недружественными действиями

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Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Санкции Минторга США в отношении российской государственной корпорации "Ростех" и входящих в неё структур являются очередными недружественными действиями, заявили "Интерфаксу" в "Ростехе" в понедельник вечером.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать ещё лучше", - сказал представитель "Ростеха", комментируя новые ограничения со стороны Минторга США.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. В него включена корпорация "Ростех" и входящие в нее компании, в частности, "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие.

В санкционный список США также вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ.

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями несколько лет.

В июне 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия отказалась от доллара при сделках в сфере военно-технического сотрудничества из-за западных санкций, на 2-3% на российскую военную продукцию выросли цены из-за конвертации валют. Чемезов тогда сказал, что российское оружие покупают за рубли, национальную валюту или используются бартерные схемы.

Из-за санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на всё противодействие и санкции, мы двигаемся вперед", - сказал он.

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Михеев Александр
Чемезов Сергей
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