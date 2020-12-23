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РИА Новости

США внесли в список ограничений Минобороны и СВР

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.

В него попали 45 предприятий из России, "конечным потребителем продукции которых являются военные". В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

Впервые с 2014 года под санкции США попал "Росатом". Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область). Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается, прежде всего, испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

Экспортные ограничения также применят против авиастроительных российских компаний "Иркут" и "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина". "Иркут" производит истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. КнААЗ выпускает самолеты Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с ВС. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Ранее сообщалось, что ключевые российские предприятия гражданского авиастроения впервые могут попасть под санкции США. В черновом проекте были указаны более 10 таких компаний, в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в списке значился неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУ ВД по Нижегородской области.

Как заявляли РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ее специалисты изучают информацию о санкционном списке США, а реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность все так же работает с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от них не поступало.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Су-35
Як-130
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