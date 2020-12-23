Идут «Авангарды»: президент определил пять задач для Минобороны

Боевые возможности армии в уходящем году возросли на 13%

В следующем году на боевое дежурство должны заступить более десяти ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», в состав флота войдут две АПЛ проекта «Борей-А», а доля нового вооружения в российских ядерных силах превысит 88%. На итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин оценил эффективность работы ведомства в непростых условиях 2020 года, рассказал о возросших военных угрозах и о том, как идет перевооружение армии и флота.

Пять задач для армии и флота

Выступая на коллегии военного ведомства, глава государства отметил, что в сложной обстановке уходящего года армия и флот выполняли все поставленные задачи профессионально и эффективно: это касается несения боевого дежурства, учебы, призыва на военную службу и перевооружения войск.

На данный момент доля современного вооружения и техники в российских войсках превышает 70%, а в ядерных силах составляет 86%, констатировал президент. Это даже больше, чем было в советское время. В ближайшие годы в ядерных силах должно быть уже 88,3% современных образцов, а в целом в ВС — 75,9%.

Отдельно Владимир Путин отметил помощь ВС в борьбе с коронавирусной инфекцией. Минобороны построило 30 медицинских центров и развернуло восемь мобильных госпиталей. С начала пандемии военные медучреждения приняли около 37 тыс. зараженных коронавирусом, в том числе 13 тыс. гражданских.

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной Источник изображения: Фото: пресс-служба президента РФ

Говоря о современных военных угрозах, президент заметил, что сегодня высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах мира.

— Не прекращается военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет определённости и в отношении договора о СНВ, срок действия которого, как известно, истекает в феврале 2021 года. Мы неоднократно уже заявили о готовности продлить это соглашение, ответа нет, — рассказал глава государства.

Президент поручил сосредоточиться на решении пяти ключевых задач. Первая заключается в поддержании высокой боеготовности ядерных сил и развитии всех составляющих ядерной триады. Это необходимо для обеспечения безопасности страны и сохранения стратегического паритета в мире.

Вторая задача — развитие сил неядерного сдерживания, в первую очередь, высокоточного оружия.

— Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же как и в других регионах страны, — подчеркнул президент. — Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причём в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причём как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Источник изображения: iz.ru

Еще одна задача, над которой должно активно работать Минобороны, касается переоснащения армии и флота и своевременного выполнения гособоронзаказа.

Четвертая — подразумевает развитие военной науки, изучение опыта современных вооруженных конфликтов, а также прогнозы на будущее. В частности, российские военные должны учитывать появления в зарубежных армиях оружия на новых физических принципах.

Пятая задача, поставленная президентом, — активное освоение вооружения и техники с элементами искусственного интеллекта, в том числе роботизированных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления.

Планы выполнены

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что все поставленные на 2020 год задачи Вооруженные Силы выполнили, а их боевые возможности возросли на 13%. Гособоронзаказ выполнен по закупкам на 99,8%, а по ремонту и модернизации на 99,7%. В войска поставлено более 250 тыс. единиц вооружения и боеприпасов, а исправность техники поддерживается на уровне 95%.

В условиях пандемии показатель заболеваемости коронавирусом в ВС на 100 тыс. человек оказался на 37% ниже, чем в среднем по стране, сообщил министр. Сегодня в войсках идет массовая вакцинация.

По словам Сергея Шойгу, в 2020 году расширилась география вызовов для России, а роль военной силы в решении международных проблем возросла.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной. Источник изображения: Фото: пресс-служба президента РФ

— НАТО рассматривает Россию главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ, — заявил министр. — США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15%, по сравнению с прошлым годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ. Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России.

В следующем году Минобороны предстоит решить ряд приоритетных задач по перевооружению, рассказал глава ведомства. В частности, запланировано поставить на боевое дежурство 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». В состав флота должны принять два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» — «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», — они оснащены баллистическими ракетами «Булава». Также в состав ВМФ должны войти четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения. На государственные испытания выйдет модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160.

В Сухопутные войска, ВДВ и береговые части ВМФ будут поставлены более пятисот современных бронемашин, рассказал Сергей Шойгу. В ВКС и морскую авиацию ВМФ поступят свыше ста новых и модернизированных летательных аппаратов. Также в 2021 году должно завершиться строительство радиолокационной станции в Воркуте, а в Севастополе начнут возведение РЛС «Яхрома».

— Если многие структуры в государстве в период пандемии проседали, то как раз армия свой долг перед страной выполнила полностью, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В непростых условиях Минобороны смогло справиться и с оборонзаказом, и выполнить все задачи по освоению новой техники и вооружения, и проводить миротворческие операции — прежде всего, в Карабахе. Армия показала себя одним из главных столпов, на который страна может смело опираться. Военные итоги этого года безусловно положительные.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

То, что в войсках без перерыва шла боевая подговка, и все запланированные на год задачи были выполнены, стало возможным потому, что ведомством была выстроена устойчивая и эффективная система, отметил эксперт.

— Бороться с коронавирусной инфекцией и выполнять задачи в условиях пандемии было сложно, но тем не менее все выполнили без сверхнапряжения. Была хорошая организация и выстроенная кадровая система, — заключил Владислав Шурыгин.

Новая ракета

Президент высоко оценил итоги работы военного ведомства за год. Глава государства сообщил также о планах перевести гиперзвуковой аппарат (ГЗЛА) «Авангард» с ракеты «Стилет» на новый перспективный комплекс.

По мнению главного редактора портала Militaryrussia Дмитрия Корнева, этим комплексом скорее всего станет новейшая российская сверхтяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат».

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

— «Стилет» — это принятое в НАТО обозначение российской межконтинентальной ракеты УР — 100УНТТХ. В настоящее время она является носителем «Авангарда», — пояснил эксперт. — Речь о том, что «сотку» в качестве носителя ГЗЛА заменит другая МБР, идет достаточно давно. В этой роли наиболее перспективно выглядит именно сверхтяжёлый «Сармат». Он сможет обеспечить высокую энергетику при пуске ГЗЛА. А главное, на борту этой МБР можно разместить сразу несколько гиперзвуковых «Авангардов».

Система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз выше звуковой — одна из уникальных российских разработок, аналогов которой в мире нет. Впервые о ней президент рассказал в послании Федеральному собранию в 2018-м. В прошлом году на боевое дежурство заступил первый полк «Авангардов». В сентябре этого года главный разработчик системы Герберт Ефремов был награжден главной государственной наградой — орденом Андрея Первозванного с мечами.

Роман Крецул