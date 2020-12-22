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Интерфакс-АВН

МИД РФ: должного отклика ОЗХО на ситуацию с Навальным не последовало, доверие к ОЗХО уменьшилось

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Политика, признающая, что Россия должна всем, а ей не должен никто, не имеет права на существование. Фото со страницы МИД РФ в Flickr
Политика, признающая, что Россия должна всем, а ей не должен никто, не имеет права на существование. Фото со страницы МИД РФ в Flickr.

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Запрос Российской Федерации в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) об оказании технического содействия для прояснения ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального так и не получил вразумительного ответа, заявил в понедельник МИД РФ

"1 октября Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Ф.Ариасу был направлен запрос на оказание нам технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил", - говорится в заявлении.

В нем говорится, что "предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином "отравления" блогера. Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в РФ представителей Технического секретариата ОЗХО".

"Обращению Российской Федерации к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами А.Навального Франции и Швеции. Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - говорится в заявлении.

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Страны
Германия
Россия
Франция
Швеция
Проекты
Химоружие
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