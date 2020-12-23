Распространие информации частного характера о силовиках могут ограничить

На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в Закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Этот документ предлагается дополнить запретом на разглашение сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета России, ФСБ и отдельных категориях военных.

Сейчас подобная мера применяется, если существует угроза жизни или здоровью таких людей в связи с исполнением ими служебных обязанностей. По мнению авторов законодательной инициативы, доступ к личной информации о некоторых силовиках и распространение ее, скажем, в соцсетях должен быть ограничен, а быть может, даже запрещен, если такая угроза , на первый взгляд, вроде бы отсутствует.

В то же время данная практика не будет действовать, если находящиеся под госзащитой лица дадут согласие на доступ к сведениям о них самих, родственниках, личном и семейном имуществе. Либо такая информация понадобится компетентным органам в рамках расследования уголовных и антикоррупционных дел. Один из инициаторов новеллы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин так объяснил, о каких сведениях идет речь. "Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, Федеральная служба судебных приставов - там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей", - цитирует ТАСС депутата Госдумы.

Вяткин напомнил, что в последнее время участились случаи, когда при выполнении сотрудниками правоохранительных органов служебных обязанностей

распространяются угрозы лично в их адрес и в отношении их родных. "Есть примеры, когда эта информация собирается, анализируется, накапливается не только лицами, которые действуют у нас внутри страны, но и в том числе зарубежными организациями с целью выявления лиц, которые занимаются выполнением особых государственных задач, сбора о них информации, оказания на них давления, что напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом", - цитрирует ТАСС слова депутата.

Законопроект уже прошел в Госдуме первое чтение.

Напомним, что на прошлой неделе правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий расширение списка лиц, подлежащих госзащите. Туда предлагается включить гражданских служащих Вооруженных сил России и органов внешней разведки, которые наряду с военными выезжают в "горячие точки" и участвуют в специальных операциях по обеспечению безопасности страны, в частности, борются с террористами.

Право на госзащиту также собираются распространить на сотрудников войск Росгвардии.

Юрий Гаврилов