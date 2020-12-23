Видео: новые испытания перспективного конвертоплана Bell V-280 Valor

Перспективный американский конвертоплан прошел два новых этапа испытаний. Аппарат протестировали с каналом связи Tactical Common Datalink, а также оценили его возможность поднимать грузы.

Американская компания Bell активно испытывает новый конвертоплан V-280 Valor, который может в будущем прийти на смену многоцелевому вертолету Sikorsky UH-60 Black Hawk. Как стало известно, перспективный аппарат прошел два новых этапа испытаний.

Инженеры Bell протестировали недавно установленный на конвертоплан канал связи Tactical Common Datalink (TCDL). Кроме того, Valor успешно продемонстрировал возможность транспортировать подвешенные под фюзеляж грузы.

Испытания V-280 / ©Bell

Соперником Bell V-280 Valor в конкурсе FLRAA выступает инновационный вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, имеющий соосный несущий винт и способный развивать недоступную для современных вертолетов скорость. Напомним, не так давно Defiant смогли разогнать до скорости 380 километров в час — и это далеко не предел для винтокрылой машины.

SB-1 Источник изображения: wikimedia

Что касается V-280, то он еще в прошлом году смог достигнуть скорости почти в 520 километров в час. А свой самый первый полет Valor выполнил в декабре 2017-го.