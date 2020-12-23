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The National Interest (США): российские военные делают ставку на гиперзвуковое оружие

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Фрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск ракеты "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск ракеты "Циркон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что гонка вооружений идет уже давно. Всё началось 18 лет назад после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны. По мнению автора, российский лидер даже смягчил тон, рассказывая о военном ответе России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гонка вооружений уже идет, отвечая на вопрос, не произойдет ли наращивание военных потенциалов в том случае, если Соединенные Штаты откажутся продлить Договор СНВ-III.

"Она уже давно идет, - сказал Путин в четверг в ходе традиционной в конце года пресс-конференции (его слова приводит агентство ТАСС). - Это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось".

Российский лидер на самом деле смягчил тон, когда начал говорить о своем военном ответе. По словам Путина, существование российских гиперзвуковых систем не только оказывает влияние на ситуацию на глобальном уровне, но и меняет ее. В настоящее время, как он подчеркнул, Россия разрабатывает самые современные виды оружия, включая гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", скорость боевой части которого превышает 20 Махов, а также гиперзвуковую противокорабельную ракету большого радиуса действия "Циркон". По его словам, работы над ракетой "Циркон", скорость которой примерно в 8 раз превышает скорость звука, в основном, закончены.

"Более того, (ракета "Циркон") может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - подчеркнул Путин.

Российский военно-морской флот провел испытания ракеты "Циркон", которая была запущена в конце ноября с надводного корабля в Баренцевом море, вблизи Арктического региона. На государственных телеканалах было показано видео ночного старта - предположительно, в небо устремилась ракета "Циркон".

Свежая информация о системе "Авангард" и ракете "Циркон" поступила спустя почти два года после того, как Путин в феврале 2019 года в своем послании Федеральному Собранию о положении в стране сообщил, что последняя из упомянутых ракета способна развить скорость примерно в 9 Махов, а ее радиус действия может превысить тысячу километров. По словам российского лидера, именно с такой скоростью ракета "Циркон" способна поразить как морские, так и наземные цели.

Россия расхваливала возможности "Авангарда", обладающего, по имеющимся данным, не только гиперзвуковой скоростью, но и способностью "маневрировать" во время полета в атмосфере. Ее планирующий боевой блок способен развивать скорость до 27 Махов (примерно 32 тысячи километров в час) в плотных слоях атмосферы, он может изменять направление и высоту полета, а также преодолевать любую противоракетную систему обороны. Первый ракетный полк, вооруженный комплексами "Авангард", в конце 2019 года заступил на боевое дежурство в составе Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области.

Путин не только сфокусировал внимание на разработке гиперзвукового оружия, но и сообщил о работах по противодействию подобным платформам. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые уже продемонстрировали свою способность уничтожать гиперзвуковые цели.

Россия также продолжает работы над созданием зенитно-ракетных комплексов С-500, которые планируется завершить в следующем году.

"Сейчас мы в том числе над этим работаем - над "противоядием" от будущего гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира. Я уверен, мы это сделаем, мы на правильном пути", - сказал Путин.

Питер Сучиу - эксперт по военным вопросам, автор нескольких книг, живет и работает в штате Мичиган.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
С-300
С-500
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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