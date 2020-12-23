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ТАСС

Роскосмос поучаствует в съемках международного документального VR-сериала об МКС

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Вид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС.
Источник изображения: ESA, Luca Parmitano

Как отметили в госкорпорации, съемки документального проекта будут вестись совместно с канадской компанией Felix Paul Studios, компанией TIME, Канадским космическим агентством и NASA

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Начались съемки международного документального сериала в виртуальной реальности "Исследователи космоса. Опыт МКС" на борту Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса в понедельник.

"Во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на МКС, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов", - сообщили в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, съемки документального проекта будут вестись совместно с канадской компанией Felix Paul Studios, глобальной медийной компанией TIME, Канадским космическим агентством, NASA и другими космическими агентствами. "Роскосмос является эксклюзивным партнером данного проекта", - подчеркивается в сообщении.

"Благодаря технологии виртуальной реальности сотни миллионов людей на планете смогут побывать в космосе, не выходя из дома", - пояснили в Роскосмосе. Зрители смогут поучаствовать в научных экспериментах, ощутить эффект невесомости и увидеть Землю из окна иллюминатора.

В создании фильма участвуют командир длительной экспедиции МКС-64 космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64 космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. В подготовке съемок задействованы специалисты Роскосмоса, РКК "Энергия", ЦНИИмаш, Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН. Версия фильма на русском языке будет использоваться в образовательных программах Роскосмоса.

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