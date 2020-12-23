ТАНТК сменил охранную фирму после кражи с "самолета судного дня"

Ростов-на-Дону. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК) после инцидента с кражей оборудования на сумму более 1 млн рублей с самолета Ил-80 заключило контракт с АО "РТ-Охрана".

Сумма контракта составляет 87 млн 393 тыс. рублей следует из материалов сайта госзакупок. "РТ-Охрана" должна будет обеспечить пропускной режим на территории авиазавода, а также пресекать противоправные посягательства на его территорию, а также преступления и административные правонарушения на ней.

Ранее ТАНТК им. Бериева заключил контракт на охрану с ФГУП "УВО Минтранса России" транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог "Южный" стоимостью 24 млн 66 тыс. рублей.

7 декабря стало известно, что из самолета Ил-80, который находится на аэродроме в Таганроге, похищено оборудование на сумму более 1 млн рублей. ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело.

По данным источника "Интерфакса", 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" при осмотре Ил-80, который с начала 2019 года находится на регламентных работах, обнаружено вскрытие грузового люка и исчезновение порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.

В СМИ воздушные командные пункты часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолёта можно управлять всеми видами вооружённых сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.