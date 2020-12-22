«Окская судоверфь» построит три сухогруза проекта RSD59.

ПАО "ГТЛК" подвело итоги конкурса на право заключения контракта на постройку трех сухогрузных судов класса "река-море" проекта RSD59. Победителем объявлено АО "Окская судоверфь". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млрд руб.

Протокол заседания конкурсной комиссии опубликован в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

На участие в открытом конкурсе была подана единственная заявка, которую подало АО "Окская судоверфь". В связи с этим конкурс был признан несостоявшимся.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку и приняла решение, что контракт заключается с АО "Окская судоверфь".

Согласно документации конкурса, работы по строительству судов должны быть завершены и суда переданы 31 декабря 2022 года.

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять - для судоходной компании "Петротранс", десять следующих - судоходной компании "Астрол"). Первые четыре судна сданы в эксплуатацию.

Основные характеристики судов: длина - 140,88 м, ширина - 16,98 м, высота борта - 6 м, дедвейт река/море - 5128/7535 т, объем грузовых трюмов - 11292 м, количество трюмов - 2, осадка река/море - 3,6/4,53 м, автономность, сутки - 20/12.

Предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".