На испытаниях электрифицированного самолета Cessna 208B отказал инвертер

Летный образец электрифицированного девятиместного пассажирского самолета Cessna 208B Grand Caravan во время испытаний в мае 2020 года совершил посадку с отключенным инвертором, который обеспечивал питание электромотора. Как пишет Flightglobal, из-за отключенного инвертера самолет совершил успешную посадку на 75 процентах мощности.

В рамках проекта по электрификации Cessna 208B на самолете заменили турбовинтовой двигатель PT6A-140 мощностью 648 киловатт электрическим мотором magni500 мощностью 560 киловатт. Конвертация Cessna 208B производилась в рамках проекта eCaravan по созданию электрического самолета для местных авиалиний. Электрифицированный самолет совершил первый полет 28 мая 2020 года.

Электрический самолет оснащен четырьмя инвертерами, которые отвечают за повышение питающего напряжения электрического мотора и регулирование частоты вращения мотора за счет регулирования частоты электрического тока. В полете управляющая электроника инвертера зафиксировала сбой и отключила его, чтобы не нарушалась работа оставшихся трех инвертеров. Отключение инвертера не входило в план летных испытаний самолета.

Ранее израильская компания Eviation объявила о доработке прототипа пассажирского электрического самолета Alice и начале подготовки летательного аппарата к первому полету. Компания намерена начать летные испытания самолета в 2021 году. Завершить сертификацию Alice разработчики планируют во второй половине 2023 года.

Василий Сычёв