Войти
N+1

На испытаниях электрифицированного самолета Cessna 208B отказал инвертер

572
0
0
eCaravan
eCaravan.
Источник изображения: MagniX

Летный образец электрифицированного девятиместного пассажирского самолета Cessna 208B Grand Caravan во время испытаний в мае 2020 года совершил посадку с отключенным инвертором, который обеспечивал питание электромотора. Как пишет Flightglobal, из-за отключенного инвертера самолет совершил успешную посадку на 75 процентах мощности.

В рамках проекта по электрификации Cessna 208B на самолете заменили турбовинтовой двигатель PT6A-140 мощностью 648 киловатт электрическим мотором magni500 мощностью 560 киловатт. Конвертация Cessna 208B производилась в рамках проекта eCaravan по созданию электрического самолета для местных авиалиний. Электрифицированный самолет совершил первый полет 28 мая 2020 года.

Электрический самолет оснащен четырьмя инвертерами, которые отвечают за повышение питающего напряжения электрического мотора и регулирование частоты вращения мотора за счет регулирования частоты электрического тока. В полете управляющая электроника инвертера зафиксировала сбой и отключила его, чтобы не нарушалась работа оставшихся трех инвертеров. Отключение инвертера не входило в план летных испытаний самолета.

Ранее израильская компания Eviation объявила о доработке прототипа пассажирского электрического самолета Alice и начале подготовки летательного аппарата к первому полету. Компания намерена начать летные испытания самолета в 2021 году. Завершить сертификацию Alice разработчики планируют во второй половине 2023 года.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Cessna
Textron
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
Похожие новости
08.01.2020
Парк приколов: в аэропортах Европы гниют сотни брошенных авиалайнеров
20.06.2013
Superjet признают региональным
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
25.04.2012
В этом году Вооруженные силы РК празднуют 20-летие со дня основания
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 20:21
  • 255
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны