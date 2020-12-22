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Служебному модулю «Чанъэ-5» продлили научную программу

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Устройство «Чанъэ-5» на момент запуска в космос.
Устройство «Чанъэ-5» на момент запуска в космос.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Запасы топлива на борту служебного модуля китайской лунной миссии «Чанъэ-5» позволили продлить его научную программу, сейчас аппарат летит к первой точке Лагранжа в системе Солнце — Земля. Об этом заявил Ху Хао (Hu Hao), главный конструктор третьего этапа исследования Луны, сообщается в китайской соцсети Weibo.

«Чанъэ-5» позволил КНР стать третьей страной в мире (после США и СССР), добывшей и доставившей на Землю образцы лунного грунта. Кроме того, это одна из самых сложных реализованных межпланетных автоматических программ, в которой участвовали сразу четыре отдельных модуля, выполнявших разные задачи. В частности была проведена первая в истории стыковка двух беспилотных аппаратов на окололунной орбите для перегрузки проб лунного грунта.

Миссия была запущена в космос 23 ноября 2020 года, а 1 декабря состоялась высадка «Чанъэ-5» вблизи вулкана Пик Рюмкера на Луне. 12 декабря служебный модуль отправился к Земле и через пять дней возвращаемая капсула с лунным веществом приземлилась на территории Внутренней Монголии. К настоящему времени капсулу уже перевезли в Пекин и вскрыли, достав из нее контейнер с пробами грунта. Общая масса добытого реголита составила 1731 грамм, что несколько меньше целевой массы в два килограмма. Это объясняется тем, что в ходе получения проб грунта с глубины до двух метров посадочный модуль натолкнулся на фрагменты сланцев, что послужило причиной остановки бурильных работ на отметке менее одного метра.

После доставки капсулы с грунтом к Земле на борту служебного модуля осталось более ста килограммов топлива. Это позволило китайским специалистам принять решение о продлении его работы в космосе. Сейчас модуль направляется к первой точке Лагранжа в системе Солнце — Земля, после чего выйдет на гало-орбиту вокруг нее и проведет ряд наблюдений за Солнцем. Новая цель для «Чанъэ-5» еще не определена, в частности модуль может заняться изучением околоземных или троянских астероидов.

О результатах исследований лунного грунта и том, как Китай намерен изучать Солнечную систему, можно узнать из наших материалов «Красный космос» и «Земля занебесная».

Александр Войтюк

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