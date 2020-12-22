Более 95% вложений в стартапы в России приходится на сферу AI.

Привлечение средств в стартапы РФ, работающие в сфере DeepTech, увеличивается в разы, достигнув почти 100 миллионов долларов за полгода, при этом приоритетными остаются решения на базе технологий искусственного интеллекта (AI) — доля инвестиций в них превышает 95%, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на исследование фонда «Сколково».

Согласно документу, в России наблюдается устойчивый тренд на развитие проектов DeepTech, причем в приоритете — решения на базе технологий AI — сделки со стартапами, использующими AI, по объему занимают более 95%.

DeepTech — «глубокие» технологии — включают в себя машинное обучение, 5G и «интернет вещей» (IoT), блокчейн, робототехнику, квантовые вычисления и другие. Эти технологии используются в таких сферах, как сельское хозяйство, естественные науки, химия, аэрокосмическая промышленность и «зеленая» энергетика.

Объем привлеченных инвестиций отечественными DeepTech-стартапами в области ИТ за первое полугодие 2020 года составил 99,7 миллиона долларов — это больше, чем за весь 2018 год. В 2020 году увеличилось количество сделок в стартапы на стадии А, в то время как на стадии Seed уменьшилось, — также говорится в документе.

В экосистеме „Сколково“ более 560 стартапов, создающих цифровые решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы ожидаем, что количество проектов в ближайший год может увеличиться минимум в 1,5 раза, — прокомментировал руководитель департамента стратегического развития и аналитики фонда «Сколково» Евгений Шеенко.

Стремительный рост цифрового DeepTech в России становится возможным во многом благодаря поддержке институтов развития, таких как «Сколково». В настоящий момент фонд развивает собственную программу развития для ИИ-бизнеса — Tech Explorer, является оператором федерального проекта «Искусственный интеллект» и запустил международную программу «Глобальный вызов — искусственный интеллект для ЦУР», — добавил операционный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково» Сергей Ходаков.