Армии США понадобился почти год на разработку защитных масок от коронавируса

Военная маска

Уже в ближайшее время армия США получит специальные лицевые маски CCFC для защиты от COVID-19, потери от которого в текущем году оказались вполне сопоставимы с боевыми. По данным издания Air Force Magazine, среди военнослужащих и гражданского персонала в США было зарегистрировано 117 736 случаев заболевания, 129 из которых закончились фатально.

Разработка и производство CCFC осуществлялись в ускоренном порядке. Обычно Агентству оборонной логистики (DLA), отвечающему за материально-техническое обеспечение армии США, требуется не более года на создание необходимого изделия. Однако в случае с пандемией коронавируса требовалось действовать оперативнее. Но, как оказалось, самой мощной армии в мире потребовался без малого год на разработку простой маски из куска камуфляжной ткани. В гражданском секторе эта задача была решена за несколько дней. И подобный пример не единичен. Так, армии США потребовалось 9 лет для замены устаревшего пистолета М9 на более современный М17 компании Sig Sauer. Не лучше обстоят дела и с заменой БМП М2 Bradley – военные предпринимают уже четвертую попытку разработать и принять на вооружение новую боевую машину. Для сравнения, НАСА планирует осуществить высадку на Луну в рамках миссии «Артемида» через 12 лет, что всего на три года больше, чем потребовалось армейским бюрократам для замены штатного пистолета.