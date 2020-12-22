NASA успешно испытало теплозащитный экран телескопа James Webb

Космическое ведомство США провело заключительные испытания теплозащитного экрана нового космического телескопа James Webb на развертывание. Запуск аппарата запланировали на 2021 год.

Каждый тест космического телескопа James Webb приковывает внимание научного мира, что неудивительно, если учитывать значимость программы. Как сообщило NASA, специалисты космического ведомства успешно провели заключительные испытания теплозащитного экрана телескопа на развертывание.

Во время тестов аппаратное обеспечение активировало почти 140 различных приводов, восемь моторов и тысячи других компонентов. В итоге были развернуты пять мембран солнцезащитного экрана — в том виде, в котором их хотят развернуть после запуска. «Поздравления всей команде. Из-за большого размера Webb и строгих требований к производительности развертывание невероятно сложно», — заявил Джеймс Купер, менеджер по солнцезащитным средствам James Webb в Центре космических полетов имени Годдарда.

Испытания James Webb Источник изображения: nasa

Это еще не окончание тестов: впереди у обсерватории как минимум несколько испытаний, после чего ее отправят на космодром Куру для подготовки к запуску.

Старт космического телескопа неоднократно переносили: теперь его наметили на октябрь 2021-го. Если сроки удастся соблюсти, первые научные исследования обсерватория сможет провести в начале 2022 года.

James Webb представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, которую видят в качестве правопреемника космического телескопа Hubble. Ее первичные задачи — выявление света первых звезд и галактик, которые сформировались после так называемого Большого взрыва. Предполагается, что телескоп изучит их формирование и развитие, а также позволит ответить на некоторые вопросы, связанные с зарождением жизни.

«Хаббл» (слева) и «Джеймс Уэбб» (справа) Источник изображения: wikipedia

Для решения задач James Webb снабдили составным зеркалом, диметр которого — 6,5 метра. Подробнее об устройстве телескопа вы можете прочитать в одном из наших материалов.

Напомним, в этом году NASA создало главное зеркало космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope — идейного наследника James Webb.

Зеркало Nancy Grace Roman Space Telescope Источник изображения: nasa

Перспективный аппарат представляет собой широкодиапазонную инфракрасную обсерваторию, которая должна стать шестой «великой» обсерваторией NASA. Предполагается, что ее возможности позволят сделать первые прямые фото экзопланет, а также ответить на вопросы, связанные с темной энергией. Запустить новый телескоп могут примерно в середине десятилетия.