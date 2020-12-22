Россия не будет развертывать ракеты средней и меньшей дальности

Россия не намерена производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России так же, как и в других регионах страны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Глава государства поставил перед военным ведомством следующие ключевые задачи. Первое. Поддержание высокой боеготовности ядерных сил. Развитие всех составляющих ядерной триады. «Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире», - указал он.

«Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе «Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», - сказал Путин.

Второе. Укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия.

«Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки», - подчеркнул Путин.

Третье. Продолжение ритмичного переоснащения армии и флота на современные вооружение и технику, то есть чёткое и своевременное выполнение заданий гособоронзаказа. Четвёртое. Нужно развивать военную науку, пятое, в ходе боевой учёбы следует более активно осваивать, «обкатывать» вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта.

«Роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления — все это в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», - пояснил глава государства.