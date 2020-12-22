На 15% выросло присутствие кораблей и авиации США у границ России

США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ», - констатировал он.

Он обратил внимание на то, что США ведут планомерные действия по наращиванию своей военной силы около России, в частности, начата передислокация боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

«Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия», - указал Шойгу.