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На 15% выросло присутствие кораблей и авиации США у границ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ», - констатировал он.

Он обратил внимание на то, что США ведут планомерные действия по наращиванию своей военной силы около России, в частности, начата передислокация боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

«Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия», - указал Шойгу.

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Шойгу Сергей
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