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Около сотни борцов с «сепаратистами» взлетели на Донбассе на украинских минах

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Донецкой народной республике решили подсчитать «небоевые» потери украинской армии за время формально действующего на Донбассе режима прекращения огня.

В результате оказалось, что за время действия в Донбассе мер по усилению и контролю перемирия (с 27 июля 2020 года) только на собственных минно-взрывных устройствах подорвались 76 украинских военных.

Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, 27 человек из этого количества погибли, или навсегда остались инвалидами.

Уточняется, что наибольшее число потерь зафиксировано в 35-й и 36-й отдельных бригадах морской пехоты ВСУ - 26 и 23 военнослужащих соответственно, а также в 53-й отдельной механизированной бригаде - 11 военнослужащих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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