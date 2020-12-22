Около сотни борцов с «сепаратистами» взлетели на Донбассе на украинских минах

В Донецкой народной республике решили подсчитать «небоевые» потери украинской армии за время формально действующего на Донбассе режима прекращения огня.

В результате оказалось, что за время действия в Донбассе мер по усилению и контролю перемирия (с 27 июля 2020 года) только на собственных минно-взрывных устройствах подорвались 76 украинских военных.

Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, 27 человек из этого количества погибли, или навсегда остались инвалидами.

Уточняется, что наибольшее число потерь зафиксировано в 35-й и 36-й отдельных бригадах морской пехоты ВСУ - 26 и 23 военнослужащих соответственно, а также в 53-й отдельной механизированной бригаде - 11 военнослужащих.