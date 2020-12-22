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Интерфакс-АВН

ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"

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Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото
Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В корпорации заверили, что конструкторские школы "МиГ" и "Сухой" продолжат развиваться

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Управление компанией "Сухой" - разработчиком и производителем боевых самолетов марки "Су" - передано в Объединённую авиастроительную корпорацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

"Функции единоличного исполнительного органа "Сухого" будут переданы в ОАК", - заявили в пресс-службе.

Ранее в понедельник в Центре раскрытия корпоративной информации было опубликовано решение внеочередного общего собрания акционеров "Сухого" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Полномочия передаются на 3 года с 18 декабря 2020 года.

"Это продолжение реализации программы централизации управления входящими в корпорацию предприятиями. Она предусматривает последовательную централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ", - сказали в пресс-службе ОАК.

В корпорации подчеркнули, что "при этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться".

"Ранее в 2020 году ОАК уже получила полномочия единоличного исполнительного органа над "Ильюшиным", являющимся центром дивизиона транспортной авиации, сейчас такое же решение будет действовать по отношению к "Сухому", на базе которого формируется дивизион военной (оперативно-тактической) авиации", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал "Интерфакс", ранее в рамках формирования дивизиона военной авиации компании "Сухой" были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК "МиГ".

Компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".

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ПАК ФА
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Су-35
Компании
МиГ РСК
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Ростех
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2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
22.12.2020 08:59
А кто будет руководить, табуретка, тогда обратно будет бардак и воровство.
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