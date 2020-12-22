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Известия.ru

Северный флот с 1 января будет выполнять задачи военного округа

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Северный флот станет межвидовым стратегическим объединением, выполняющим задачи военного округа, начиная с 1 января. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 декабря.

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что флот будет осуществлять деятельность, руководствуясь положением о военном округе Вооруженных сил РФ.

Ранее в понедельник российский лидер заявил, что в систему вооружений страны необходимо внедрять искусственный интеллект. Путин подчеркнул, что техническая модернизация армии и флота требует использования новых форм и способов действий войск.

В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, доля современного оружия в армии к концу 2024 года почти достигнет 76%. Общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

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