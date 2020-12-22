Nixie: обманки вместо противоторпед

Американские корабли получат защиту от торпед. Вчера, 20 декабря, портал defence-blog.com сообщил о том, что ВМС США объявили о закупке буксируемых систем AN/SLQ-25 Nixie у компании Ultra Electronics Ocean Systems.

В рамках контракта стоимостью $186 млн компания Ultra поставит неназванное количество электроакустических буксируемых систем противодействия торпедам. Контракт также содержит опцион, выполнение которого повысит стоимость закупки до $268,5 млн.

Буксируемая обманка AN/SLQ-25 Nixie Источник изображения: defence-blog.com

Буксируемые обманки Nixie тестировались в рамках проекта разработки противоторпед для авианосцев. В прошлом году ВМС США свернули свой проект SSTD (Surface Ship Torpedo Defense). Своё решение американское флотское командование аргументировало тем, что система SSTD — рабочая, но при наличии других кораблей (авианосцы всегда следуют с эскортом) не может обеспечить должного уровня надёжности определения и нейтрализации угроз. Таким образом, вместо полноценной системы противоторпед американский флот получит системы электроакустических обманок, которые буксируются позади корабля, и имитируют звук гребного винта и двигателя, обманывая системы наведения торпед.