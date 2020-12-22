Войти
Известия.ru

Путин заявил о гордости за борющихся с COVID-19 военных медиков

597
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России не допустило сбоя в работе на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Не допустили ни в ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Ред.) сбоя, ни вспышки заболеваемости, ни в рядах Вооруженных сил. И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Также и по очень многим другим направлениям вашей работы», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за военных медиков, ведущих борьбу с распространением коронавирусной инфекции, возникает чувство гордости.

«Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере», — подчеркнул президент.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия в 2020 году по линии ведомства помогла шести странам мира в борьбе с COVID-19, всего военное сотрудничество велось с 96 государствами.

«В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма. Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС», — отметил Шойгу.

20 ноября стало известно, что военные медики вылечили более 10 тыс. пациентов с коронавирусом из числа гражданского населения. Тогда отмечалось, что специалисты Минобороны работают в Хакасии, где развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 мест для оказания медпомощи гражданскому населению.

Кроме того, в Курганскую область было направлено 32 врача-специалиста Минобороны, в Подмосковье организован временный центр на 1420 мест, где к работе привлекли более 900 военных медиков.


Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Египет
Индия
Китай
Мьянма
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Медицина
ШОС
Похожие новости
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
22.12.2020
Российские военные помогли шести зарубежным странам в борьбе с пандемией коронавируса - Шойгу
02.09.2020
«Оборонка» обороне
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 20:21
  • 255
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны