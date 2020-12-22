Путин заявил о гордости за борющихся с COVID-19 военных медиков

Министерство обороны России не допустило сбоя в работе на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Не допустили ни в ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Ред.) сбоя, ни вспышки заболеваемости, ни в рядах Вооруженных сил. И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Также и по очень многим другим направлениям вашей работы», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за военных медиков, ведущих борьбу с распространением коронавирусной инфекции, возникает чувство гордости.

«Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере», — подчеркнул президент.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия в 2020 году по линии ведомства помогла шести странам мира в борьбе с COVID-19, всего военное сотрудничество велось с 96 государствами.

«В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма. Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС», — отметил Шойгу.

20 ноября стало известно, что военные медики вылечили более 10 тыс. пациентов с коронавирусом из числа гражданского населения. Тогда отмечалось, что специалисты Минобороны работают в Хакасии, где развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 мест для оказания медпомощи гражданскому населению.

Кроме того, в Курганскую область было направлено 32 врача-специалиста Минобороны, в Подмосковье организован временный центр на 1420 мест, где к работе привлекли более 900 военных медиков.

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