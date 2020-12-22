Шойгу анонсировал строительство РЛС «Яхрома» в Севастополе

Строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» начнется в Севастополе в 2021 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время итоговой коллегии ведомства 21 декабря.

«В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По перевооружению <...> начать работы по строительству РЛС «Яхрома» в Севастополе», — сказал он.

Других подробностей о радиолокационной станции министр не привел.

Также Шойгу рассказал о планах по строительству отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее (Амурская область), а в Воркуте в 2021 году, по его словам, планируется завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности и поставить ее на опытное боевое дежурство.

Ранее, 10 декабря, сообщалось о планах Минобороны по формированию в 2021 году интегрированной автоматизированной системы управления (АСУ) в составе шестой армии Военно-воздушных сил России ПВО Западного военного округа.

В нее войдет несколько цифровых подсистем, которые возьмут под свое управление истребители, зенитные комплексы, а также радиотехнические и радиолокационные станции.