Путин потребовал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа

Президент призвал использовать эффективные методики ценообразования в гособоронзаказе. Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны. Нужно проработать возможность долгосрочных контрактов по основным видам вооружений.

Владимир Путин подчеркнул важность четкого и своевременного выполнения заданий гособоронзаказа.

"Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений", - поставил задачу Верховный главнокомандующий.

"При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования", - добавил президент.

Кира Латухина