Войти
Российская газета

Путин потребовал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа

870
0
-1
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент призвал использовать эффективные методики ценообразования в гособоронзаказе. Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны. Нужно проработать возможность долгосрочных контрактов по основным видам вооружений.

Владимир Путин подчеркнул важность четкого и своевременного выполнения заданий гособоронзаказа.

"Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений", - поставил задачу Верховный главнокомандующий.

"При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования", - добавил президент.


Кира Латухина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
29.06.2017
С.Чемезов: сегодня Союз машиностроителей России – мощное движение, которое объединяет большое количество производителей
05.09.2014
Ил-114 - а есть ли шанс?
23.07.2014
Роскосмос оценил нехватку Украины
17.07.2014
Тракторные заводы» приняли участие в Едином дне приемки военной продукции
20.11.2009
Чудеса. Недорого
22.09.2009
Предприятия ОПК пытаются выжить, для выхода из кризиса им не хватает реальной господдержки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 20:21
  • 255
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны