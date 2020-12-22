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Газета.ru

Доля современного оружия растет: Путин рассказал о состоянии ВС России

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Источник изображения: gazeta.ru

Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах России

Российская армия продолжает развитие за счет современного оружия: на данный момент его доля в ядерных силах России составляет 86%, сообщил президент России Владимир Путин. При этом страна стремится в следующем году прийти к показателю в 88,3%.

Президент России Владимир Путин поставил задачу в 2021 году увеличить до 88,3% долю современного оружия в силах ядерного сдерживания. Он сравнил скорости изменений в вооруженных силах со скоростями автомобилей на заездах "Формулы-1".

«Скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические", - подчеркнул Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Глава государства отметил, что сегодня стоять на месте абсолютно недопустимо. По его словам, если остановиться хотя бы на одну секунду, это сразу же приведет к отставанию.

Президент уточнил, что к середине декабря текущего года доля современных образцов вооружения и техники в ядерных силах России составляет 86%.

Верховный главнокомандующий поручил сконцентрировать силы на развитии всех составляющих ядерной триады. Он также назвал принципиально важным поддержание высокой боеготовности ядерных сил. По его словам, это гарантированно обеспечит безопасность государства и сохранит стратегический паритет в мире.

Как заверил российский президент, подходы страны в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и обозначены в принятом в 2020 году документе "Об основах госполитики в области ядерного сдерживания».

Что касается оснащения современным оружием российских войск в целом, то, как отметил президент, к середине декабря 2020 года доля этой техники составляет более 70% по силам общего назначения. «Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать, а по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть, почти 76%", - уточнил он.

При этом уже сейчас, как подчеркнул глава государства, армия и ядерная триада смогли выйти на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.

Годом ранее Владимир Путин отмечал, что доля современного оружия и техники в российской армии составляла 68%. «В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», - говорил российский президент, выступая на заседании Совета безопасности страны.

Что касается доли новейшего оружия в ядерной триаде России, в прошлом году глава государства утверждал, что она достигла 82%. Тогда он говорил, что в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начались поставки новейшего гиперзвукового ракетного комплекса стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

В начале июня текущего года президент утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в которых в том числе прописаны условия применения ядерного оружия. Это было признано крайней мерой, допустимой исключительно в качестве средства сдерживания. Решение об использовании данного оружия принимает президент.

Поводом к применению ядерного оружия может служить получение российскими военными достоверных сведений о старте баллистических ракет, атакующих территорию России. Кроме того, речь идет о воздействии противника при помощи обычного оружия на критически важные государственные и военные объекты, которые угрожают существованию страны.

При ядерном сдерживании Москва будет учитывать размещение потенциальным противником гиперзвукового и лазерного оружия, ракет, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Двумя годами ранее, в октябре 2018 года, президент России на заседании дискуссионного форума «Валдай» обращал внимание, что страна может применить ядерное оружие только после того, как удостоверится, что иностранное государство наносит удар по ее территории аналогичным способом. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - говорил глава государства.


Лидия Мисник

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