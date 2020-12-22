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РИА Новости

Российский флот пополнится двумя подлодками класса "Борей-А"

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Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России в 2021 году пополнят две стратегические подлодки класса "Борей-А", всего флот получит 32 корабля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащённые баллистическими ракетами "Булава"... Принять в состав Военно-морского флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения", - сказал он.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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