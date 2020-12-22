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РИА Новости

Эксперт о перевооружении ВС России: есть четко поставленная задача

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Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3% в 2021 году. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул, что в стране осуществляется четкий план по перевооружению.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к середине декабря этого года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах – 86%.

Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент отметил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", "остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать".

"Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%", – сказал Путин.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул, что в стране четко выполняется ранее поставленная задача.

"Изначально в госпрограммах вооружений эти цифры были заложены. Задача была обновить нашу армию, наш флот, сделать их суперсовременными. Это четко поставленная задача, разработан четкий план, который сейчас осуществляется. Поэтому здесь не стоит говорить о каких-то прорывах, супердостижениях. Здесь стоит говорить о конкретной работе и понимании того, чего нужно добиться в итоге. В таких вещах, как перевооружение, строительство вооруженных сил не нужно никаких перевыполнений плана – это вредно. Нужно четко ставить план и четко его выполнять. Именно это мы и наблюдаем", – сказал Иван Коновалов.
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Россия
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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