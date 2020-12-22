Эксперт о перевооружении ВС России: есть четко поставленная задача

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3% в 2021 году. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул, что в стране осуществляется четкий план по перевооружению.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к середине декабря этого года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах – 86%.
Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент отметил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", "остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать".
"Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%", – сказал Путин.
В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул, что в стране четко выполняется ранее поставленная задача.