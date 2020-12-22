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РИА Новости

Командующий Северным флотом отметил рост военной активности в Арктике

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Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.
Источник изображения: © Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Конфликты в Арктике должны решаться мирным путем, а не военными методами, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Мы считаем, что нет необходимости решать вопросы в Арктике военными методами. Они решаются совершенно иным путем, через реализацию тех мирных программ и проектов, которые есть и у нашей страны, и других государств", - заявил Моисеев журналистам.

Он также выразил обеспокоенность "увеличением активности военной деятельности иностранных государств вблизи наших границ в регионе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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