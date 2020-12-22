Командующий Северным флотом отметил рост военной активности в Арктике

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Конфликты в Арктике должны решаться мирным путем, а не военными методами, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
"Мы считаем, что нет необходимости решать вопросы в Арктике военными методами. Они решаются совершенно иным путем, через реализацию тех мирных программ и проектов, которые есть и у нашей страны, и других государств", - заявил Моисеев журналистам.
Он также выразил обеспокоенность "увеличением активности военной деятельности иностранных государств вблизи наших границ в регионе".