Командующий Северным флотом отметил рост военной активности в Арктике

Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Конфликты в Арктике должны решаться мирным путем, а не военными методами, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Мы считаем, что нет необходимости решать вопросы в Арктике военными методами. Они решаются совершенно иным путем, через реализацию тех мирных программ и проектов, которые есть и у нашей страны, и других государств", - заявил Моисеев журналистам.

Он также выразил обеспокоенность "увеличением активности военной деятельности иностранных государств вблизи наших границ в регионе".