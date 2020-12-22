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Российская газета

Путин заявил, что в будущем искусственный интеллект может определять исход боя

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Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil
Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil.

Использование искусственного интеллекта в управлении оружием будет определять исход боя, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник он выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта", - призвал глава государства. Путин призвал учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Он отметил, что российские военные знают об этом и работают в нужном направлении.

Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в управлении оружием "в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".


Айсель Герейханова

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
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