Морская пехота Колумбии приняла на вооружение БЛА RQ-11B "Рейвн"

ЦАМТО, 21 декабря. Командование Военно-морских сил Колумбии приняло на вооружение новые беспилотные летательные аппараты RQ-11B "Рейвн" американской компании AeroVironment.

По информации Jane's Defence Weekly, 12 БЛА RQ-11B "Рейвн" будут применяться 2-й и 4-й бригадами морской пехоты, которые дислоцируются на западе и юго-западе страны. В течение следующих шести недель специалисты компании AeroVironment проведут обучение 10 операторов ВМС Колумбии применению и эксплуатации БЛА.

Планируется, что новые БЛА RQ-11B "Рейвн" будут применяться Корпусом морской пехоты Колумбии для сбора информации, наблюдения и разведки при проведении операций по борьбе с повстанцами, противодействия незаконному обороту наркотиков и терроризму.

Как сообщал ЦАМТО, ранее БЛА RQ-11B "Рейвн" приняли на вооружение СВ Колумбии. Колумбийская корпорация CODALTEC (Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa) даже разработала тренажер для обучения его применению.

Размах крыла оснащенного электрическим двигателем БЛА составляет 1,4 м, длина – 0,9 м, масса – 1,9 кг. Аппарат оснащен цветной телевизионной и инфракрасной камерами, лазерным целеуказателем и обеспечивает выдачу видеоинформации на переносной блок управления в реальном масштабе времени. Радиус действия БЛА – до 10 км, максимальная скорость – 57 км/ч, продолжительность полета – до 90 мин. Система переносится в рюкзаке одним военнослужащим, запуск аппарата осуществляется "с руки".